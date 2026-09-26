Referitor la salarul minim din România, liberalul a dat răspunsul corect, ”în jur de 4300 de lei”, în condițiile în care salariul minim brut, de la 1 iulie 2026, este 4325 de lei.

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că Siegfried Mureșan nu a dat acest răspuns de la început, ci doar după insistențele jurnalistului.

De asemenea, în ceea ce privește pensia minimă în România, premierul desemnat a indicat suma de 1281 de lei. Pensia medie lunară a ajuns la 2.942 de lei în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3% față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor INS.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Ne propunem să avem o creștere a pensiilor și o creștere a salariilor cât de curând posibil în următoarele luni. După cum v-am spus, la legea bugetului de stat, la finalul acestui an vom evalua..”

Reporter: Cât este salariul minim și pensia minimă în prezent, în România?

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Salariul minim și pensia minimă vor crește conform...”

Reporter: Cât sunt în prezent, domnule Mureșan?

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Salariul minim brut în România este în momentul de față în jur de 4.300 lei, adică în jur de 2006 - 2.700 lei net.

Reporter: Și pensia minimă?

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Pensia minimă este mai puțin. Pensia minimă în România este este mai puțin decât salariul minim și ceea ce îmi doresc este să corecteăm inechitățile din salarii în sistemul de pensii și salarii. Faptul că au existat judecători care au avut în România pensii mai mari decât salariile a fost un lucru incorect. Pensia minimă este 1280, 81 lei, ca să fim specifici, da”.