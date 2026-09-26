El a menționat sâmbătă, după ce a depus la Parlament lista Guvernului și programul de guvernare în vederea obținerii votului de învestitură, că știe că președintele a exclus până în prezent alegerile anticipate, dar, dacă această criză nu va fi rezolvată, atunci trebuie mers în fața oamenilor, iar aceștia să fie întrebați pe cine doresc să aibă majoritate în Parlament, potrivit News.ro.

Siegfried Mureșan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă, care este planul B al PNL dacă guvernul său nu trece la Parlament și dacă este dispus să susțină o altă nominalizare pentru a scoate România din blocaj.

„Avem acum primul demers transparent, legitim, de formare a unui guvern de la moțiunea de cenzură. Primele două desemnări anterioare au venit din partea unui partid extraparlamentar cu zero voturi, respectiv un candidat propus împotriva voinței partidului din care venea. Avem acum pentru prima dată desemnat un candidat care are sprijinul transparent, la vedere, din partea a trei partide”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a precizat că, dacă guvernul nu va trece, atunci criza politică se va adânci.

„Noi ne concentrăm pe formarea guvernului și știm foarte clar că, dacă acest guvern trece, criza politică va fi încheiată. Noi ne vom apuca de treabă, vom livra pentru oameni. În caz contrar, criza politică se va adânci și oricine în momentul de față promite că va avea o soluție rapidă în cazul în care acest guvern nu ar obține votul de învestitură spune oamenilor neadevărul, exact așa cum au spus neadevărul înaintea moțiunii de cenzură din luna mai”, a transmis premierul desemnat.

Mureșan: „Nu există alternativă reală la votarea acestui guvern pe termen scurt”

El a explicat că, în cazul în care guvernul nu va fi votat în Parlament, ne vom afla în momentul când Guvernul a căzut în urma unei moțiuni de cenzură și că nu există o alternativă reală.

„Sunt convins că, dacă acest guvern va trece, va fi mai bine pentru România, iar dacă acest guvern ar fi să nu treacă, criza politică se va adânci, oamenii vor avea pe bună dreptate mai multe semne de întrebare și sunt convins că nu se va găsi o soluție alternativă foarte curând, fiindcă ne aflăm exact în punctul din 5 mai de la momentul moțiunii de cenzură, cum nu s-a găsit o altă soluție până acum, sunt convins că nu există alternativă reală la votarea acestui guvern pe termen scurt”, a mai declarat Mureșan.

El a adăugat că, dacă guvernul său nu va fi votat, atunci președintele României ar putea declanșa alegerile anticipate.

„Noi venim în fața Parlamentului pentru a câștiga votul de învestitură și pentru a guverna România, dar este clar că procedura de declanșare a alegerilor anticipate poate fi începută dacă de două ori formarea guvernului în Parlament a eșuat. Ea a eșuat deja o dată până acum. Deci este evident că, dacă acest guvern nu ar fi votat, președintele României ar putea declanșa la orice moment alegerile anticipate.

Știu că președintele a exclus până în acest moment alegerile anticipate și înțeleg de ce domnia sa a făcut acest lucru, însă realitatea este următoarea. Dacă criza nu va fi rezolvată, la un moment dat va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a-i întreba pe cine doresc de fapt să aibă majoritatea în Parlament și va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a solicita oamenilor un nou mandat pentru un nou Parlament”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Ce prevede Constituția privind dizolvarea Parlamentului

Articolul 89 din Constituție prevede că, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Până acum, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veștea în 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat și el premier de către președinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.