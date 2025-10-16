Parlamentar al României, declarație surprinzătoare: ”Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da?”

16-10-2025 | 14:17
Adrian Streinu-Cercel
Inquam Photos / George Calin

Un parlamentar a făcut o declarație surprinzătoare despre deficitul bugetar al României, care este atât de mare încât a provocat un val de măsuri de tăieri de cheltuieli și reduceri de personal.

Cristian Matei

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel (PSD), a declarat la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent, mai exact că îl doare ”în cot”.

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socalist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Ştiţi cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani şi dimineaţa erau pe zero. De ce? Din pix. Aşa că mai uşor cu pianul pe scări, că se dezacordează”. a spus Streinu-Cercel, potrivit News.ro.

Reprezentanţii fitmelor din domeniul sănătăţii i-au replicat că în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Finanţelor deficitul reprezintă problema principală.

”Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Potrivit acestuia, un guvern bun este cel în care miniştrii nu intră în preocupările publicului.

”Ştiţi cum mi-aş dori un guvern să fie? Să nu ştiu de el. Să nu ştiu cine-i ministru. Nici colo, nici colo, nici colo. Am avut perioade în care habar n-aveam cine erau miniştri, că se schimbau ca..., se schimbau. Dar eu, ca cetăţean, să nu mă simt oprimat”, a spus preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

Streinu-Cercel a adăugat că în prezent nu se guvernează, ci doar se fac tăieri.

”În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat. Că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Aşa mi-aş dori să fie. Să fie acolo guvernul - niciun fel de problemă -, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. Ca să ne lămurim şi cu chestia asta şi sper că am răspuns la întrebare. (...) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat senatorul PSD.

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an

Declarațiile lui Streinu Cercel sunt contrazise de experții Fondului Monetar Internațional, care, recent, au revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut.

De asemenea, FMI şi-a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvară.

Instituția financiară internațională mai subliniază că deficitele gemene s-au extins și mai mult, în urma deteriorării fiscale. Deficitul fiscal a urcat la 8,7% din PIB (conform metodologiei Cash) în 2024, în urma majorării semnificative a cheltuielilor cu pensiile și salariile din sistemul public și cheltuielilor publice de capital finanțate pe plan intern.

Creșterea deficitului fiscal a contribuit la adâncirea deficitului de cont curent, care a ajuns la 8,4% din PIB. În pofida înghețării salariilor și pensiilor în sectorul public în 2025, deficitul fiscal ridicat persistă la mijlocul anului, în urma creșterii continue a cheltuielilor curente, se arată în raport.

Sursa: News.ro

