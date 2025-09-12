FMI a evaluat situația economică a României. Șeful misiunii va anunța concluzii și recomandări la sediul BNR

12-09-2025 | 07:49
oameni pe strada
Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang, va susţine vineri, la sediul BNR, o conferinţă de presă în cadrul căreia va prezenta concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, a analizat recentele evoluţii ale economiei româneşti în perioada 3 - 12 septembrie 2025.

Echipa Fondului a avut întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Consultările în baza Articolului IV constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul acestora este de a examina situaţia financiară şi economică la nivel naţional şi de a formula recomandări generale referitoare la politicile monetare, financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la Bucureşti, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului "World Economic Outlook" (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

Sursa: Agerpres

