Partidele, „iertate” de rectificarea bugetară, deși Bolojan a promis că le reduce subvenția. Cât vor mai primi în 2025

În vreme ce Guvernul caută să reducă deficitul bugetar, inclusiv prin măsuri fiscale care afectează populația, partidele primesc în continuare foarte mulți bani publici.

Peste 170 de milioane de lei doar în primele nouă luni, mai exact 111 milioane s-au dus la cei de la putere, iar 61 de milioane înspre opoziție, arată un raport al Expert Forum. Iar până în decembrie ar urma să intre în conturile partidelor încă 453 de milioane, de lei.

Datele arată că 57 de milioane de lei au ajuns de la începutul anului în conturile PSD, 34 de milioane la AUR, 31 la PNL, 22 la USR, SOS România a primit 14 milioane, iar POT 12 milioane.

Pro TV

Rectificarea bugetară nu prevede scăderea valorii subvențiilor pentru partide, deși premierul Ilie Bolojan o promisese anterior și în urmă cu câteva zile vorbea de o posibilă tăiere de 10%.

Ilie Bolojan, premierul României: „Din punctul meu de vedere toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național, inclusiv partidele politice. Și dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administrație, cel puțin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”.

Câți bani vor mai primi partidele până la finalul anului

Corespondent Știrile ProTV: „În schimb, AEP va primi în urma rectificării bugetare 169 de milioane de lei, pentru rambursarea cheltuielilor de la prezidențiale. Banii vor ajunge la partide, care-i vor folosi pentru a restitui împrumuturile primite înainte de alegeri. Pe lângă aceste sume, în conturile partidelor vor intra încă 284 de milioane de lei cu titlul de subvenție.”

Conform legii, suma alocată anual partidelor politice variază între 0,01% și 0,04% din Produsul Intern Brut.

Distribuirea subvenției se face astfel: 75% din bugetul anual este împărțit proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, iar 25%, în funcție de numărul de voturi obținute la alegerile locale.

O petiție lansată de Declic și semnată de peste 117.000 de persoane cere Guvernului Bolojan și partidelor de la putere să elimine din proiectul de rectificare bugetară suma destinată partidelor politice, prin AEP, și să reducă subvenția partidelor pentru anul 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













