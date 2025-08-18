Oana Ţoiu: România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Suntem într-un loc mult mai bun ca acum câteva luni

18-08-2025 | 08:04
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".

Mihaela Ivăncică

"În această perioadă, extrem de important pentru noi este şi programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punţi, suntem, însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune", a declarat ministrul, duminică, la TVR Info.

Şefa diplomaţiei române a evitat să spună când ar putea românii să scape de vizele pentru America, arătând că doreşte să anunţe progresul atunci când el va fi finalizat.

"România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver şi nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează şi o creştere a turismului, ceea ce înseamnă şi un interes pentru Statele Unite ale Americii. (...) Instituţional ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui. Însă au fost făcute de-a lungul timpului în aceşti ani de zile multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver. Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, daţi-mi voie să anunţăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali", a spus Oana Ţoiu. 

Sursa: Agerpres

