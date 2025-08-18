Nicușor Dan merge la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump. ”Sunt trei obiective principale”

Stiri Politice
18-08-2025 | 07:21
nicusor dan

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.

autor
Cristian Anton

Ministrul se va afla, pe 20 septembrie, la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei şi întâlnirea dintre cei doi şefi de stat.

"O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă.

Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite - aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunităţile de români atât în New York, cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026", a afirmat Oana Ţoiu, duminică, la TVR Info.

Nicuşor Dan
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, donald trump, intalnire,

Dată publicare: 18-08-2025 07:21

