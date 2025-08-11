MAE: susținem o pace ce respectă suveranitatea Ucrainei, cu implicarea sa deplină – nimic despre Ucraina fără Ucraina

”Orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a arătat Ţoiu.

”Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, conducătorii săi şi poporul său sunt dedicaţi păcii. România împărtăşeşte acest scop, atât ca vecin, cât şi ca membru al UE, iar eu am reiterat acest lucru azi la reuniunea FAC”, a arătat Oana Ţoiu, luni, într-o postare pe X.

Ea a menţionat că iniţiativa SUA şi preşedintelui Donald Trump de a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina se bazează pe influenţa puternică pe care SUA o are.

”Am subliniat că România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina. Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de lungă durată, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin participarea şi voinţa cetăţenilor. Orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a completat Ţoiu.

