MAE, despre raportul administrației Trump: A fost redactat înainte de declaraţia NATO, care recunoaște interferența Rusiei

Stiri Politice
15-08-2025 | 07:39
Oana Țoiu
Inquam Photos / George Calin

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că raportul Departamentului de Stat al SUA, care vorebește și de anularea alegerilor prezidenţiale din România, a fost redactat anul trecut trecut și la început de 2025.

autor
Lorena Mihăilă

Ţoiu subliniază că redactarea raportului este anterioară momentului în care o declaraţie comună a NATO – şi implicit a Statelor Unite ale Americii - recunoaşte interferenţa şi războiul hibrid pe care Federaţia Rusă îl duce în anumite teritorii, între care şi România.

„Vreau să clarific câteva lucruri. În primul rând, critica faţă de nivelul de claritate a motivelor care au dus la anularea alegerilor nu este o informaţie nouă, este ceva ce şi eu, şi mulţi dintre colegii mei am spus de-a lungul acestor luni de zile. De altfel, şi preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat responsabilitatea de a aduce o claritate mai mare şi a criticat şi dumnealui, pe bună dreptate, faptul că în anumite momente nu doar partenerii noştri internaţionali, ci şi societatea noastră, cetăţenii români, au avut nevoie de mai multe informaţii, mai multă claritate pentru a avea încredere într-o decizie care a fost corectă. Ne referim însă la un moment trecut. Atât anularea alegerilor, cât şi o bună parte din redactarea raportului Departamentului de Stat este un moment care precede declaraţia comună NATO, deci şi a Statelor Unite al Americii, declaraţia care recunoaşte interferenţa şi războiul hibrid pe care îl poartă Federaţia Rusă în anumite teritorii şi România este menţionată explicit”, a afirmat Oana Ţoiu, joi seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

SUA și România sunt parteneri strategici

Ministrul a ţinut să arate că, deşi raportul Departamentului de Stat al SUA a fost publicat săptămâna aceasta, el a fost realizat cu mai mult timp înainte de publicare.

„În descrierea raportului însă, cât şi în declaraţiile care l-au însoţit şi analizele internaţionale, apar menţiuni foarte clare privind scrierea raportului pe parcursul anului 2024, la începutul anului 2025 şi, într-adevăr, intervenţia administraţiei Trump în anumite aspecte punctuale, de exemplu, atenţia deosebită pe care o are administraţia privind libertatea de exprimare”, a arătat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe a subliniat că „România şi Statele Unite sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic şi relaţia transatlantică este una foarte importantă pentru întreaga Uniune Europeană”.

Ce zice documentul

În ceea ce priveşte referirile din raport la Curtea Constituţională a României şi la decizia acesteia de anulare a primului tur al scrutinului prezidenţial de anul trecut, Oana Ţoiu a spus: ”Fraza integrală spune că există critici pe teritoriul României faţă de decizia Curţii Constituţionale. Raportul face referire la criticile existente, nu este în sine o concluzie”.

Conform documentului, printre problemele semnificative privind drepturile omului în România în 2024 s-au numărat relatări credibile privind restricţii asupra libertăţii de exprimare, precum şi infracţiuni, acte de violenţă sau ameninţări cu violenţa motivate de antisemitism.

De asemenea, se precizează că anularea alegerilor prezidenţiale a fost văzută ca ”o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică” şi contestă o operaţiune de interferare a Rusiei prin intermediul reţelelor sociale, afirmând că ”observatori independenţi au sugerat că acea campanie în cauză de pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

De asemenea, printre problemele semnificative în domeniul drepturilor omului se numără cele care ţin de buna funcţionare a unei prese libere şi sunt consemnate unele deficienţe în apărarea drepturilor lucrătorilor, protecţiei copiilor, precum şi o creştere a cazurilor de antisemitism.

Sursa: News.ro

Etichete: alegeri prezidentiale, ministerul de externe, anulare,

Dată publicare: 15-08-2025 07:28

