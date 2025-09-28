Oana Ţoiu, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU: Semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova

28-09-2025 | 15:32
Oana Țoiu
Inquam Photos / George Calin

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare. 

Vlad Dobrea

”Am avut onoarea să prezint intervenţia României la Adunarea Generală a ONU în acest an cu o semnificaţie specială: marcăm 70 de ani de la aderarea ţării noastre şi 80 de ani de la crearea Organizaţiei. Am transmis priorităţile noastre strategice pentru o lume mai sigură şi mai dreaptă, viziunea României asupra provocărilor globale care înseamnă dialog pentru a obţine pacea în conflictele fierbinţi şi de a respecta ordinea internaţională bazată pe reguli”, transmite ministrul de Externe, într-o postare pe Facebook.

Oana Ţoiu precizează că ”mesajul nostru este consecvent şi inspirat de tradiţia diplomatică a lui Nicolae Titulescu, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor, pe care l-a amintit de la tribuna ONU înainte să expună câteva puncte din agenda globală care necesită şi acţiune, nu doar vorbe: Reforma Consiliului de Securitate: Este un nonsens moral şi juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin dreptul de veto, orice acţiune a comunităţii internaţionale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat şi neinvitat”.

Solidaritate cu Republica Moldova

 

”Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă şi pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU. Solidaritate cu Republica Moldova. Am tras un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare. Am denunţat campania de dezinformare şi interferenţa externă malignă, orchestrată de Federaţia Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetăţenilor moldoveni de a-şi decide singuri viitorul. O pace justă în Orientul Mijlociu şi asistenţă umanitară. Am subliniat urgenţa unei încetări imediate a focului în Gaza, eliberarea necondiţionată a ostaticilor şi garantarea accesului pentru asistenţa umanitară destinată populaţiei civile. Am menţionat implementarea soluţiei celor două state, abordare pe care România o susţine de peste 30 de ani”, mai subliniază Ţoiu.

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, ONU, solidaritate, oana toiu,

Dată publicare: 28-09-2025 15:32

