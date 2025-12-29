Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie în ceea ce privește pensiile magistraţilor.

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR.

Facebook/Adrian Câciu

”Guvernul ar trebui să ceară Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta…înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuie să se prezinte la şedinţă, să ia o decizie, da, nu”, a precizat el.

”Guvernul poate, astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR, prin care să le solicite să judece cu celeritate, pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această rege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR”, a spus fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, la Antena 3.

Deputatul PSD a precizat că, din păcate, reforma justiţiei este mult mai complexă decât pensiile magistraţilor.

”Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor, din păcate, constatăm că dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei, care-şi fac vacanţele prin ţări exotice. (..) Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR. Trebuie să se iau o decizie cât mai repede. Guvernul acum ar trebui să solicite rapid ca CCR să se întâlnească cu celeritate, şi asta să se întâmple imediat după Anul nou, dacă se poate chiar pe data de 3 ianuarie, nu ştiu. Să se întâlnească şi să ia o decizie.

Întrebat dacă va solicita PSD să vină cu această propunere în Guvern, Adrian Câciu a răspuns: ”Am dat un sfat în direct. Guvernul este condus pe premierul Bolojan, eu bănuiesc că se uită, cel puţin cei de la comunicare, de la guvern. Poate face această solicitare foarte rapid”.

”Până la urmă, CCR de-a lungul timpului, când guvernul i-a solicitat să se întrunească cu celeritate, să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Eu vreau să fiu optimist că poate să facă chestia asta, şi guvernul şi CCR să schimbe data şedinţei”, a completat Adrian Câciu.

Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













