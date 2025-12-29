Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”

Stiri Politice
29-12-2025 | 14:31
ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie în ceea ce privește pensiile magistraţilor.

autor
Claudia Alionescu

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR.

”Guvernul ar trebui să ceară Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta…înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuie să se prezinte la şedinţă, să ia o decizie, da, nu”, a precizat el.

”Guvernul poate, astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR, prin care să le solicite să judece cu celeritate, pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această rege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR”,  a spus fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, la Antena 3.

Citește și
Mircea Abrudean
Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”

Deputatul PSD a precizat că, din păcate, reforma justiţiei este mult mai complexă decât pensiile magistraţilor.

”Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor, din păcate, constatăm că dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei, care-şi fac vacanţele prin ţări exotice. (..) Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR. Trebuie să se iau o decizie cât mai repede. Guvernul acum ar trebui să solicite rapid ca CCR să se întâlnească cu celeritate, şi asta să se întâmple imediat după Anul nou, dacă se poate chiar pe data de 3 ianuarie, nu ştiu. Să se întâlnească şi să ia o decizie.

Întrebat dacă va solicita PSD să vină cu această propunere în Guvern, Adrian Câciu a răspuns: ”Am dat un sfat în direct. Guvernul este condus pe premierul Bolojan, eu bănuiesc că se uită, cel puţin cei de la comunicare, de la guvern. Poate face această solicitare foarte rapid”.

”Până la urmă, CCR de-a lungul timpului, când guvernul i-a solicitat să se întrunească cu celeritate, să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Eu vreau să fiu optimist că poate să facă chestia asta, şi guvernul şi CCR să schimbe data şedinţei”, a completat Adrian Câciu.

Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Șoferii care mergeau la Rânca au fost întorși din drum din cauza Codului roșu de condiții extreme. „E dezastru ce e sus”

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, PSD, pensii, sedinta, magistrati, deputat,

Dată publicare: 29-12-2025 14:31

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”
Stiri Politice
Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.

Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ
Stiri actuale
Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii numiți în trecut „pe linie PSD” nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru judecarea contestației ÎCCJ este de 16 ianuarie.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28