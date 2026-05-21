Ediția de anul acesta a Globsec Forum este premergătoare Summit-ului NATO din Turcia, așa că miniștrii și oficialii NATO pun pe masă cele mai importante teme ale momentului. Și, în premieră, oficialii României prezenți la Praga au anunțat că o nouă reducere a prezenței militare a Statelor Unite în țara noastră nu este posibilă.

Dedicată securității, geopoliticii, tehnologiei și politicilor externe conferința Globsec Forum reunește anul aceasta peste 1.800 de participanți din peste 75 de țări.

Toți cei prezenți aici la Praga, de la lideri politici, miniștri, oficiali NATO, experți în securitate, până la cercetători sau directori de companii discută și caută soluții pentru oprirea războiului din Ucraina, redefinirea strategiei de apărare a Europei sau implicarea tehnologiei în instrumentele care asigură securitatea țărilor.

Ce a fost pe ordinea de zi

Evenimentul are loc sub patronajul președintelui Cehiei, Petr Pavel. Decizia Washingtonului de a-și reduce prezența militară pe continentul european a fost pe ordinea de zi.

Petr Pavel, președintele Republicii Cehe: Cred că putem compensa retragerile americane cu trupe europene. Nu avem niciun semnal că Statele Unite își vor retrage complet trupele din Europa.

Fan declarat al României, Petr Pavel și-a petrecut concediul de anul trecut în țara noastră și s-a plimbat cu motocicleta pe Transfăgărășan și Transalpina. De la Praga, oficialii români dau asigurări că nu vor mai pleca și alți soldați americani din țara noastră.

Sorin Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale: Nu există acest scenariu, deocamdată, la acest moment. În ceea ce privește retragerea anunțată acum a brigăzii cei 5 mii din Europa nu afectează capacitatea de apărare și capacitatea de a răspunde unei eventuale amenințări

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, caută susținere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, este așteptată să participe la eveniment, în aceste zile.