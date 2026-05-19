Potrivit ministrului apărării din Estonia, ar fi fost vorba de o dronă ucraineană afectată de sistemele de bruiaj rusești. Pilotul român a fost propus pentru decorare.

Potrivit ministerului apărării din România, drona a fost observată de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO de la IUDEM. Aeronava fară pilot a intrat prin zona de sud-est a Estoniei în jurul orei 11.

A fost și momentul în care două aeronave F16 ale detașamentului Viperele Carpatice s-au ridicat în aer. Acestea au interceptat dronă în zona lacului Vorț.

Unul dintre piloți a reușit să țintească drona și a primit acordul să o doboare. A tras o singura rachetă și nimerit-o din prima. Resturile au căzut într-o zona nepopulată pe malul lacului, fară să producă pagube. O comisie de experți urmează să expertizeze resturile.

Pentru precizia sa, pilotul a fost felicitat de reprezentanții Estoniei, dar și de cei ai României.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale: ”Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi.”

Presa din Estonia scrie că drona ar fi fost ucraineană și că ministrul apărării de la Kiev a transmis deja scuze. Situația este urmărită și de ministrul român de externe Oana Țoiu.

Pe de alta parte, de la începutul războiului din Ucraina, mai multe drone rusești au intrat în spațiul nostru aerian. De fiecare data aeronavele militare le-au urmărit, însă nu le-au doborât.

Ministrul Apărării a transmis că i-a propus președintelui decorarea pilotului român care a doborât drona cu emblema de emisar pentru pace, clasa întâi. Costurile misiunii intră în contribuția României pentru apărarea flancului estic al NATO.