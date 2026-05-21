Iar armata americană a interceptat încă un petrolier sub pavilion iranian, bănuit că încerca să încalce blocada navală asupra porturilor Iranului. Pe de altă parte, noua propunere de pace între Statele Unite și Iran stârnește tensiuni între președintele Trump și premierul israelian, Beniamin Netanyahu.

Armata americană anunță că a interceptat, în Golful Oman, un petrolier sub pavilion iranian, suspectat că ar fi încercat să încalce blocada navală asupra porturilor de pe coasta Iranului. Pușcașii marini au coborât în desant pe punte, au verificat vasul și, ulterior, l-au redirecționat. Este cel puțin a cincea navă comercială abordată de când a fost instituită blocada, cu mai mult de o lună în urmă.

În acest fel, președintele Trump încearcă să preseze Teheranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de încheiere a războiului.

Potrivit armatei americane, peste 1.500 de nave comerciale din 87 de țări sunt blocate în prezent în Golful Persic.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „În acest moment suntem cea mai «la modă» țară din lume. Suntem respectați peste tot în lume. Ați văzut asta recent cu China. Ați văzut asta în Venezuela. Ați văzut asta chiar acum în Iran. Totul a dispărut. Marina lor a dispărut. Forțele lor aeriene au dispărut. Aproape totul. Singura întrebare este: mergem mai departe și terminăm treaba sau vor semna un document? Să vedem ce se întâmplă. Suntem pe muchie de cuțit, credeți-mă. Dacă nu obținem răspunsurile corecte, totul se va întâmpla foarte repede. Suntem cu toții pregătiți să acționăm. Trebuie să obținem răspunsurile corecte. Ele vor trebui să fie complete, 100% satisfăcătoare, iar dacă le obținem, economisim mult timp, energie și, cel mai important, vieți omenești”.

Pe de altă parte, publicațiile americane Axios și Wall Street Journal scriu că Donald Trump și Benjamin Netanyahu au avut o discuție telefonică tensionată pe tema viitoarei strategii în războiul împotriva Iranului.

Axios a relatat că apelul s-a concentrat pe propunerea de pace a Statelor Unite, transmisă Iranului prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Documentul prezintă un plan-cadru pentru a pune capăt ostilităților și oferă un răgaz pentru negocieri de o lună. În plus, discuțiile viitoare s-ar concentra pe programul nuclear al Iranului și pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Axios, Netanyahu a fost foarte critic față de calea diplomatică, preferând o revenire la acțiuni militare.

Dezacordul a venit după o schimbare bruscă a planurilor militare americane, a relatat CNN, când Trump a oprit - se pare în ultimul moment - atacurile pe care era gata să le lanseze la începutul acestei săptămâni.

Reporter: „Ce i-ați spus prim-ministrului israelian Netanyahu despre Iran și cât timp să amâne loviturile?”

Donald Trump, președintele SUA: „Este în regulă. Va face tot ce vreau eu să facă. Este un om foarte bun.”

Reporter: „Sunteți pe aceeași lungime de undă cu el în privința Iranului?”

Donald Trump, președintele SUA: „Da, da. După părerea mea, nu este tratat cum se cuvine în Israel. În acest moment, eu am un sprijin de 99% în Israel. Aș putea candida la funcția de prim-ministru, așa că, poate, după ce termin treaba asta, o să mă duc în Israel și o să candidez la funcția de prim-ministru.”