Sunt, cel mai probabil, drone ucrainene, deviate de la traiectorie cu mijloacele de război electronic ale Rusiei. Pe de altă parte, atacurile cu drone ucrainene, care lovesc rafinării din Rusia, perturbă serios producția de petrol. Iar forțele ruse fac manevre cu arme nucleare tactice în Belarus.

Manevrele cu arme nucleare se desfășoară trei zile pe teritoriul Rusiei și Belarusului. „Ca parte a exercițiilor, muniții nucleare au fost livrate la brigada de rachete din Belarus”, a declarat Ministerul Apărării de la Moscova. A fost exersată primirea muniției nucleare pentru sistemul mobil de rachete tactice Iskander, inclusiv încărcarea pe vehiculele de lansare și deplasarea - în secret - către o zonă desemnată pentru pregătirea lansării. Paralel cu intimidarea nucleară, rușii încearcă să intensifice războiul convențional din Ucraina.

Nick Paton Walsh, CNN: „Dronele pot ajunge la zeci de kilometri distanță.”

Nick Paton Walsh, CNN: „Acesta este impactul. Trebuie să vă dispersați, pentru că drona va încerca să țintească grupurile de persoane.”

Președintele Zelenski a anunțat consolidarea capacităților de apărare în zonele nordice ale țării, în urma unor amenințări privind noi atacuri din partea Rusiei, de-a lungul graniței cu Belarus.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii iau în considerare scenarii pentru atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, vizând regiunile noastre nordice, direcția Cernigău - Kiev. Desigur, deja lucrăm la întărirea apărării în această zonă. Separat, luăm și măsuri preventive atât în privința unei amenințări din Belarus, cât și a unor părți de pe teritoriul Rusiei, de unde provine amenințarea.”

În schimb - observă analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului -, Ucraina a reușit să lanseze contraatacuri mai active de-a lungul liniei frontului și preia „inițiativa tactică” în război.

Câștiguri semnificative — de peste 400 km² — au fost obținute de forțele Kievului în sudul Ucrainei, în ultimele luni, iar mai multe așezări din regiunea vestică Zaporojie au fost eliberate în ultimele săptămâni, se arată în raport.

De asemenea, în urma atacurilor cu drone din ultimele zile, cam toate rafinăriile majore din centrul Rusiei și-au oprit ori și-au redus semnificativ producția.

Ucraina a reușit să lovească o rafinărie situată la peste 800 de kilometri de granițele sale, în orașul Syzran, din regiunea Samara.

Pe de altă parte, Ministerul Apărării de la Londra a dezvăluit că o aeronavă britanică de recunoaștere, neînarmată, a fost interceptată „în mod repetat și periculos” de două avioane de luptă rusești, luna trecută, în cursul unei misiuni de rutină deasupra Mării Negre. Avioanele Su-35 s-au apropiat la doar 6 metri de aeronava britanică, declanșând sistemele de alarmare de la bord.