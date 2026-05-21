INTERVIU. Ministrul Oana Țoiu: România nu poate sta cu mâna întinsă la aliați dacă nu face eforturi proprii pentru apărare

Într-un interviu realizat de jurnalistul Camelia Donțu pentru ȘtirileProTV.ro, ministrul a vorbit despre cheltuielile pentru apărare, ajutorul pentru Ucraina, retragerea trupelor americane din Europa și vizibilitatea diplomației române la Bruxelles.

„Nu putem să cerem aliaților o contribuție semnificativă dacă noi nu facem propriile eforturi"

La summitul NATO de la Haga din 2025, statele membre au convenit să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035, din care 3,5% pentru apărarea de bază, iar restul pentru cheltuieli conexe.

Ministrul de Externe a subliniat că România se află acum pe un drum bun și că eforturile sale sunt recunoscute în interiorul Alianței.

„România este într-un moment bun din acest punct de vedere. Pe de o parte, pentru că Guvernul României, împreună cu președintele României, au clarificat față de partenerii strategici că, pentru noi, investiția în apărare este esențială. În primul rând, pentru că noi nu putem să fim țara cu granița cea mai lungă, cu războiul, războiul nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei și să cerem aliaților noștri o contribuție semnificativă. Dacă noi, în dreptul nostru, nu facem propriile eforturi pentru a crește apărarea, pe de o parte, și capacitatea de descurajare, pe de altă parte", a declarat Oana Țoiu.

Întrebată dacă poate confirma că nivelul actual al cheltuielilor se află în jurul a 2,4% din PIB, ministrul nu a dat un răspuns concret, dar a asigurat că România și-a îndeplinit obiectivele pentru execuția bugetară a anului trecut și că planificarea pentru acest an este, de asemenea, în regulă.

„În acest moment noi ne-am îndeplinit obiectivele pentru execuția bugetară pe anul trecut și suntem în planificarea bugetară aprobată de Parlament pentru anul acesta, de asemenea, pe traiectoria pe care ne-am asumat-o", a spus Țoiu.

Autostrada spre Moldova, calculată ca investiție în apărare

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale declarațiilor ministrului vizează modul în care România intenționează să atingă procentul de 5% din PIB asumat la Haga. Din această sumă, 1,5% se referă la investiții cu utilizare duală, adică proiecte care servesc atât scopuri civile, cât și militare.

Ministrul a dat ca exemple concrete autostrada spre Moldova și investițiile în portul Constanța.

„La ce mă refer? În angajamentul de 5% pe care l-ați menționat dumneavoastră, 1,5%, de fapt, se referă la costurile cu utilizare duală. În cazul României, asta înseamnă câteva proiecte strategice pe care de prea multă vreme le-am amânat. Finalizarea autostrăzii spre Moldova. De ce este asta ceva ce poate fi calculat ca și investiție în apărare, este pentru că mobilitatea militară, mai ales către zonele de risc, și aici vorbim, evident și de vecinătatea cu Ucraina, este esențială", a explicat Țoiu.

Practic, prin prisma angajamentelor NATO, România poate accesa finanțări europene pentru proiecte de infrastructură care, altfel, ar fi rămas blocate ani buni. Ministrul a subliniat că miza nu este doar securitatea, ci și economia și locurile de muncă din regiunile vizate.

„Deci, angajamentul României în dreptul angajamentului summit-ului de la Haga-NATO, nu are efect doar din perspectiva securității sau al apărării, ci pentru că Europa a înțeles riscul mai ridicat și nevoia mai mare de a pune propriile resurse pe masă. Asta a deschis ușa pentru România și la finanțări pentru proiecte strategice, așa cum este autostrada, așa cum stă o parte din investițiile în portul Constanța", a adăugat ministrul.