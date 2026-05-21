Conform sursei citate, prin această acțiune ”populistă”, ”Autostrăzile Moldovei sunt puse iarăși în pericol”.

”Prin acest demers pur politicianist, Sorin Grindeanu pune în pericol direct o finanțare vitală de 4,2 miliarde de euro destinată mobilității militare, dar și dezvoltării regionale și transfrontaliere, fonduri vitale securizate pentru finalizarea autostrăzilor A7 (Autostrada Moldovei) și A8 (Autostrada Unirii).

În condițiile în care termenul-limită pentru demararea programului SAFE este 31 mai 2026, deschiderea unui conflict juridic la Curtea Constituțională a României cu doar unsprezece zile înainte de termen reprezintă un sabotaj la adresa uneia dintre cele mai defavorizate regiuni ale țării.

Orice întârziere generată de această sesizare blochează semnarea contractelor și atragerea acestor miliarde de euro, ducând la pierderea definitivă a banilor”, spun cei de la asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei.

În opinia semnatarilor acestui apel public, axele rutiere A7 – A8 ”nu sunt mofturi electorale, ci urgențe strategice naționale și europene”.

”Domnule Sorin Grindeanu, vă asumați personal pierderea celor 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8 și condamnarea Moldovei la subdezvoltare, în cazul în care acest blocaj la CCR va duce la depășirea termenului de 31 mai? Își asumă PSD blocarea celor mai importante proiecte de dezvoltare din regiunea nord-estică a României, pentru care zeci de mii de moldoveni au ieșit în stradă în ultimul deceniu?”, se mai arată în comunicat.

Reacția Asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei vine la scurt timp după ce președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reclamat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE, prin care sunt alocați bani pentru infrastructura rutieră.

Programul SAFE este considerat cel mai mare angajament financiar al Uniunii Europene pentru apărare din istorie.

România va beneficia de aproximativ 16,7 miliarde de euro, sub formă de împrumuturi pe termen lung. Este a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru, după Polonia.