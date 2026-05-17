Tot el consideră un mit şi afirmaţia potrivit căreia România ar accesa aceşti bani, cu dobândă, pentru a-i da unor ţări cu industrii de apărare puternice, precum Germania sau Franţa.

Darău estimează că peste jumătate din suma din programul SAFE va fi alocată industriei din România.

Darău spune că împrumutul este avantajos

„M-aş bucura să pot să demontez nişte mituri şi aş începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de aceşti bani sau îi aruncăm pe fereastră pentru nişte achiziţii din afara ţării. În primul rând, SAFE este un împrumut cu 3% dobândă, faţă de 7% cu cât se împrumută România acum. Dacă facem un calcul simplist, SAFE înseamnă 1% din PIB anual (...) este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altfel de infuzie de capital", a afirmat Irineu Darău într-un interviu difuzat duminică de Digi 24, scrie News.ro.

Potrivit ministrului Economiei, al doilea mit este legat de faptul că România ar da banii pe care îi accesează prin SAFE unor ţări cu industrie de apărare puternică, precum Germania sau Franţa.

Darău a explicat că au fost definite „criterii de localizare", iar obiectivul României este ca o parte cât mai mare din ceea ce se produce cu banii prin acest program să fie realizată în România.

România ar produce echipamente pe plan local

„Sunt foarte confortabil să spun azi că peste 50% din producţie va fi în România, în mod direct. Jumătate din aceşti bani clar sunt investiţi direct pe teritoriul românesc. De ce nu sută la sută, că a fost şi această întrebare? Nu putem produce totul astăzi, şi nici peste patru ani pentru că azi, când vorbim, nu avem capacităţi", a explicat Irineu Darău.

El a subliniat că România „nu este o ţară de asamblare", subliniind că, pe orizontală, acest program va genera bunăstare, retehnologizare şi noi locuri de muncă.

Ministrul respinge criticile privind SAFE

Irineu Darău este de părere că aceste „mituri" au ca scop fie decredibilizarea programului SAFE, fie renunţarea la acest program.

El spune că, dincolo de unele declaraţii politice, nu are „elemente" care să îl facă să creadă că partidele pro-europene, între care şi PSD, nu ar susţine în Parlament acest program.