Într-un interviu acordat Andreei Esca, Mungiu a vorbit despre mesajul din spatele filmului „Fjord”, provocările întâmpinate în timpul filmărilor din Norvegia și despre societatea tot mai polarizată în care trăim.

Am vorbit cu regizorul Cristian Mungiu și actorii principali, Sebastian Stan și Renate Reinsve, despre ce a însemnat acest film pentru ei și cum i-a făcut să reflecteze asupra copilăriei lor.

Filmul „Fjord” a fost filmat în mare parte în Norvegia. Cristian Mungiu ne-a povestit experiența de pe platourile de filmare și cum a reușit echipa românească să colaboreze cu norvegienii.

Cristian Mungiu: „A trebuit să ne întâlnim la mijlocul drumului”

Cristian Mungiu, regizor: „Nu e ușor să filmezi într-o țară în care valorile sunt foarte diferite și nivelul de trai atât de diferit. Am ajuns într-o țară în care și la film se filmează 8 ore pe zi, într-o țară foarte relaxată, unde oamenii nu-și dau sufletul și nu curge sânge pe platou atunci când filmezi. Noi venim dintr-o civilizație unde, dacă ai pus mâna pe bani să faci un film, trebuie să mori acolo, lucrezi 12 ore pe zi, că nu știi dacă mai ai șansa asta altă dată. A trebuit să ne înțelegem la mijlocul drumului cu asta. Presiunea cea mai mare este legată de riscul pe care mi-l asum să aduc publicul într-un punct de vedere care nu este popular astăzi. Să ai îndoieli astăzi despre valorile zilei este dificil. Trăim într-o perioadă a cancel culture, în care, dacă ai și dubii despre lucrurile care sunt astăzi considerate a fi parte a unei democrații absolut însușite și asumate, îți asumi riscuri și sunt gata să mi le asum. Lucrurile trebuie schimbate în ce crezi, nu în ce spui că crezi. Asta nu e decât un fel de ipocrizie pe care o tolerăm cu toții și ne duce așa la un fel de „schizofrenie”, că în toate conversațiile pe care le avem în public sau în privat facem diferența între ceea ce credem și ceea ce admitem public că credem și cred că trebuie să facem un pas înainte să reușim să apropiem astea două păreri”.

Renate Reinsve, actrița de origine norvegiană care a interpretat rolul principal, a rezonat cu personajul și i-a înțeles fiecare emoție.

Renate Reinsve: „Chiar m-am conectat cu personajul. Cred că a fost vorba despre smerenia ei și credința în ceva mai mare decât ea. Și eu sunt mamă, așa că am simțit o asemănare între mine și personaj. Prin ce trece ea e cel mai mare coșmar pe care îl poți avea ca mamă. Să ți se ia copilul, să nu știi ce faci greșit, să fii tratat așa de sistem, să îi fii loial soțului tău... întreaga situație a fost foarte emoționantă”.

Sebastian Stan: „Mă gândesc mai mult la ceea ce luăm de la părinți”

În același timp, pe Sebastian Stan filmul l-a ajutat să reflecteze asupra copilăriei.

Sebastian Stan, actor: „Am crescut o perioadă scurtă de timp în România, apoi în America, dar am avut parte de o educație tradițional românească. Sunt sigur că înțelegi ce înseamnă asta... Acum mă gândesc mai mult decât înainte la acest lucru... după filmul acesta. La ceea ce luăm de la părinți, ce le transmitem copiilor, credința, comportamentul. E interesant să te gândești cum m-a ajutat un lucru sau cum nu m-a ajutat”.

„Fjord”, cel de-al șaptelea lungmetraj al lui Cristian Mungiu, spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu Serviciile pentru Protecția Copilului.

Cristian Mungiu, regizor: „E o poveste despre care trebuie să ai o părere și mi-aș dori foarte mult să vină la film oamenii care sunt curioși să-și pună întrebarea de ce trăim într-o societate atât de polarizată ca cea de astăzi și care vor să-și pună întrebarea: cum facem noi să ne înțelegem mai bine cu cei care au păreri foarte diferite față de ale noastre? Trăim și noi într-o țară polarizată, în fiecare zi ne întrebăm cum pot ceilalți să aibă păreri atât de diferite și avem sentimentul că avem dreptate. Deci, dacă vrei, filmul ăsta este un film pentru oameni care sunt dispuși să se îndoiască de faptul că au dreptate întotdeauna”.

Vă prezentăm mai jos interviul acordat Andreei Esca de Cristian Mungiu.