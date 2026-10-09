Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gheorghiu amintește faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, după ce, cu doar 5 luni în urmă, a dat jos guvernul din care făcea parte alături de PNL.

Este o „disonanță cognitivă în stare pură”, mai spune ea.

”Aveau tot planul pregătit, le-au promis colegilor de partid că dau jos guvernul și se întorc imediat la guvernare, după ce PNL scapă de Ilie Bolojan. Dar uite că n-a fost să fie: sub conducerea lui Ilie Bolojan, Partidul Naţional Liberal nu mai este partidul-breloc cu care PSD era obișnuit.

Sorin Grindeanu, care nu mai știe cum să fugă de responsabilitatea guvernării, apare la televizor și ne explică cum el este, de fapt, cel plin de responsabilitate și că PSD este pregătit să își asume guvernarea. Ce să vezi: când vine totuși momentul să o facă efectiv, descoperă brusc că nu vrea să guverneze fără PNL și UDMR. Cel care a dărâmat un guvern din care el însuși a făcut parte vine astăzi și ne cere „maturitate politică” și „responsabilitate”.

De ce nu formează PSD un guvern minoritar? Ne explică tot Sorin Grindeanu: pentru că asta ar însemna „poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă”, afirmă Oana Gheorghiu.

De ce nu vrea Grindeanu ca partidul pe care îl conduce să formeze un guvern minoritar

Potrivit News.ro, joi seara, într-o emisiune televizată, Sorin Grindeanu a afirmat că nu îşi doreşte un guvern minoritar PSD, pentru că o astfel de mişcare politică ar duce partidul ”într-o zonă vulnerabilă”.

”Așadar, România poate fi ținută luni întregi într-o criză politică. Important este să nu devină PSD vulnerabil. Consecvență marca Sorin Grindeanu”, spune acum Oana Gheorghiu.

Mai mult decât atât, a doua zi, Grindeanu a scris pe Facebook un mesaj în care anunță că ”PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”.

”Și ca ridicolul să fie complet, Sorin Grindeanu vine cu o ofertă generoasă: „PSD votează un guvern minoritar PNL–UDMR. Haideți!”. Asta deși, cu doar câteva zile în urmă, PSD a respins la vot guvernul minoritar PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureșan. Acum Grindeanu propune o formulă și mai restrânsă decât cea pe care tocmai a blocat-o. Și tot el le dă celorlalți lecții de maturitate.”, mai spune Oana Gheorghiu.

Liderul PNL mai spune că, de fapt, grija lui Grindeanu ca PSD să nu ajungă „într-o zonă vulnerabilă”.

”Ce nu înțelege PSD astăzi este nu doar că PSD este deja într-o zonă vulnerabilă, ci că accelerează puternic spre prăbușire. Problema noastră, a tuturor, este că PSD încearcă să tragă și România după el, în prăpastie.”, mai afirmă Gheorghiu.