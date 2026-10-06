Totuși, social-democrații vor discuta, joi, cu Luca Niculescu, dar impun deja reguli pentru o eventuală susținere. Printre altele, nu vor continuarea măsurilor luate de Guvernul Bolojan. De voturile PSD depinde încheierea crizei politice.

Sorin Grindeanu a convocat de urgență o ședință la sediul partidului, unde le-a cerut liderilor și a și primit un mandat de negociere extins cu Luca Niculescu.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „PSD nu poate da un vot în alb. Este absolut necesar să vedem care e viziunea economică și socială a dlui Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.”

Grindeanu, reproșuri pentru Nicușor Dan după nominalizarea lui Niculescu

Nominalizarea președintelui Nicușor Dan i-a dezamăgit pe liderii PSD.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Președintele, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a preferat să facă în continuare experimente politice.”

Reporter: „De ce credeți că președintele refuză să vă numească pe d-voastră?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu zic să-l întrebați pe dânsul, nu pe mine.”

Reporter: „I-ați cerut o explicație?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Cum să-i cer? Eu n-am spus că e neconstituțional ce face.”

PSD merge la negocieri cu Niculescu

Chiar dacă este supărat, Sorin Grindeanu se va întâlni joi cu Luca Niculescu pentru a negocia susținerea viitorului cabinet, care ar putea avea atât miniștri politici, cât și tehnocrați.

Corespondent Știrile PRO TV: „În cazul în care viziunile lui Luca Niculescu vor corespunde cu cele ale social-democraților, alesul președintelui va avea antamate 127 de voturi, mai bine de jumătate din minimul necesar pentru a ajunge prim-ministru. Abia apoi misiunea se va complica, asta pentru că va trebui să-i convingă pe cei din PNL, care au votat mai multe rezoluții anti-PSD, că viitorul guvern va continua ceea ce Ilie Bolojan a început. Iar dacă ajunge la o înțelegere și cu liberalii, Luca Niculescu își va trece în cont și voturile maghiarilor de la UDMR.”

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Noi putem să susținem un guvern și fără să fim în interiorul guvernului. Nu arde UDMR-ul să meargă într-un guvern. Nu există la noi această agitație că trebuie să fim în guvern.”

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului, dacă nu, nu vom vota. Până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și, în funcție de asta, vom lua deciziile.”

Singurul mesaj clar vine de la AUR. Partidul lui George Simion nu va vota Guvernul Niculescu.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Nu cred că există posibilitatea să vorbim de probabilități negative, de numere negative ale probabilității, atunci ne menținem la probabilitatea 0. Ne menținem pe improbabil.”

Luca Niculescu va discuta joi și cu liderii PNL, USR și UDMR. Vineri va discuta și cu celelalte grupuri parlamentare.