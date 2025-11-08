Oana Gheorghiu, vicepremier: „Atacurile la adresa mea sunt atacuri la cei 350.000 de donatori Dăruieşte Viaţă”

08-11-2025 | 15:08
Oana Gheorghiu
Vicepremierul Oana Gheorghiu susţine că atacurile la adresa sa, apărute după numirea în Guvern, vizează de fapt cei 350.000 de donatori ai asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care au contribuit la construirea spitalului pentru copii.

Aura Trif

„Am avut ocazia să văd în aceste zile şi să înţeleg de ce oamenii nu vin în zona asta de politică, de Guvern, chiar şi tehnocraţi să vină, şi tot vor fi tocaţi. Am avut nefericirea să constat că orice om care vine, indiferent ce background are, este tocat, mărunţit, i se pune pe tapet viaţa personală, se spun minciuni pe care e foarte greu să le combaţi, se aruncă lucruri şi e foarte dificil. Din fericire, au am stomac, am mai trecut prin asta, nu ştiu câţi oameni rezistă. Am rugat-o pe mama mea să nu se uite, băieţii mei de acasă sunt suficient de maturi şi de înţelepţi să treacă uşor peste asta, dar nu este uşor să treci peste asta şi este foarte nedrept”, a afirmat Oana Gheorghiu sâmbătă, la Digi 24, relatează News.ro.

Aceasta consideră că atacurile la adresa sa legate de proiectele derulate la asociaţia Dăruieşte Viaţă sunt, de fapt, atacuri la adresa celor care au donat pentru construirea spitalului pe care asociaţia l-a ridicat.

„Este nedrept nu doar pentru mine. Cred că ce se întâmplă acum este un atac la cetăţean, este un atac la cei 350.000 de oameni care au pus donaţii şi care au crezut cu toată fiinţa lor că banii ăia vor contribui la construcţia unui spital, iar spitalul ăla există. Astăzi, când vorbim, copii sunt trataţi acolo, sunt operaţi. Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi. Sufăr pentru colegii mei, pentru toţi oameni care au muncit acolo şi sper că dacă au ceva cu mine să se întoarcă la mine şi să lase acest proiect, care a fost un proiect extraordinar care a mobilizat o Românie, să-l lase în pace. Oamenii pot să lupte cu mine, sunt ok, pot să fac faţă, dar îi rog să lase Dăruieşte Viaţă şi să lase spitalul pentru copii în pace!”, a continuat Oana Gheorghiu.

Despre salariul de la asociație

Aceasta a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4.000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.

sorin grindeanu
Sorin Grindeanu dezvăluie de ce stă la guvernare: ”Pentru că mi-e frică”. ”O fi gravă afirmația, dar e corectă”

„Fiecare ban pe care l-am câştigat din salariu este muncit de trei ori mai mult, dorm foarte liniştită noaptea, nu am luat niciodată niciun leu nemuncit”, spune ea.

Vicepremierul a arătat că timp de trei ani, între 2009 şi 2012 a lucrat în mediul privat şi făcea noaptea proiecte, iar la un moment dat a decis să se dedice asociaţiei pentru a putea să se implice mai mult şi cu rezultate mai bune şi pentru a avea „mult mai mult impact”.

Ea a subliniat că salariile celor de la Dăruieşte Viaţă sunt primite din banii donaţi de companii, iar anul trecut cheltuielile administrative ale asociaţiei - salarii, sediu, transport - au fost de 3,3%.

4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-11-2025 15:08

Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Bolojan, despre criticile aduse de PSD Oanei Gheorghiu: Una e o opinie personală, alta e să acționezi în numele României
Bolojan, despre criticile aduse de PSD Oanei Gheorghiu: Una e o opinie personală, alta e să acționezi în numele României

Premierul Ilie Bolojan a spus, joi, că opiniile personale ale Oanei Gheorghiu nu influențează actul de guvernare, care se face responsabil.

Sorin Grindeanu dezvăluie de ce stă la guvernare: ”Pentru că mi-e frică”. ”O fi gravă afirmația, dar e corectă”
Sorin Grindeanu dezvăluie de ce stă la guvernare: ”Pentru că mi-e frică”. ”O fi gravă afirmația, dar e corectă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute despre administraţia Trump, nu e un lucru "care să ne facă bine".

 

Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”
Dragoș Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu. „O să-i fie foarte greu în poziția în care este”

Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, afirmă, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

