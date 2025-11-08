Oana Gheorghiu, vicepremier: „Atacurile la adresa mea sunt atacuri la cei 350.000 de donatori Dăruieşte Viaţă”

Vicepremierul Oana Gheorghiu susţine că atacurile la adresa sa, apărute după numirea în Guvern, vizează de fapt cei 350.000 de donatori ai asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care au contribuit la construirea spitalului pentru copii.

„Am avut ocazia să văd în aceste zile şi să înţeleg de ce oamenii nu vin în zona asta de politică, de Guvern, chiar şi tehnocraţi să vină, şi tot vor fi tocaţi. Am avut nefericirea să constat că orice om care vine, indiferent ce background are, este tocat, mărunţit, i se pune pe tapet viaţa personală, se spun minciuni pe care e foarte greu să le combaţi, se aruncă lucruri şi e foarte dificil. Din fericire, au am stomac, am mai trecut prin asta, nu ştiu câţi oameni rezistă. Am rugat-o pe mama mea să nu se uite, băieţii mei de acasă sunt suficient de maturi şi de înţelepţi să treacă uşor peste asta, dar nu este uşor să treci peste asta şi este foarte nedrept”, a afirmat Oana Gheorghiu sâmbătă, la Digi 24, relatează News.ro.

Aceasta consideră că atacurile la adresa sa legate de proiectele derulate la asociaţia Dăruieşte Viaţă sunt, de fapt, atacuri la adresa celor care au donat pentru construirea spitalului pe care asociaţia l-a ridicat.

„Este nedrept nu doar pentru mine. Cred că ce se întâmplă acum este un atac la cetăţean, este un atac la cei 350.000 de oameni care au pus donaţii şi care au crezut cu toată fiinţa lor că banii ăia vor contribui la construcţia unui spital, iar spitalul ăla există. Astăzi, când vorbim, copii sunt trataţi acolo, sunt operaţi. Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi. Sufăr pentru colegii mei, pentru toţi oameni care au muncit acolo şi sper că dacă au ceva cu mine să se întoarcă la mine şi să lase acest proiect, care a fost un proiect extraordinar care a mobilizat o Românie, să-l lase în pace. Oamenii pot să lupte cu mine, sunt ok, pot să fac faţă, dar îi rog să lase Dăruieşte Viaţă şi să lase spitalul pentru copii în pace!”, a continuat Oana Gheorghiu.

Despre salariul de la asociație

Aceasta a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4.000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.

„Fiecare ban pe care l-am câştigat din salariu este muncit de trei ori mai mult, dorm foarte liniştită noaptea, nu am luat niciodată niciun leu nemuncit”, spune ea.

Vicepremierul a arătat că timp de trei ani, între 2009 şi 2012 a lucrat în mediul privat şi făcea noaptea proiecte, iar la un moment dat a decis să se dedice asociaţiei pentru a putea să se implice mai mult şi cu rezultate mai bune şi pentru a avea „mult mai mult impact”.

Ea a subliniat că salariile celor de la Dăruieşte Viaţă sunt primite din banii donaţi de companii, iar anul trecut cheltuielile administrative ale asociaţiei - salarii, sediu, transport - au fost de 3,3%.

