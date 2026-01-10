Naufragiu cu migranți în Marea Egee. O persoană a murit, iar alte șapte sunt date dispărute

O persoană a murit şi alte şapte sunt date dispărute în naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi sâmbătă dimineaţă în Marea Egee în largul Turciei, au anunţat gărzile de coastă turce, transmite AFP.

Treizeci şi şapte de pasageri ai bărcii pneumatice au putut fi salvaţi în viaţă. Naufragiul s-a produs înaintea zorilor în largul micii staţiuni Dikili (vest), la nord de Izmir, situată în faţa insulei greceşti Lesbos.

„Operaţiunile de căutare (...) continuă pentru găsirea a şapte migranţi ilegali daţi dispăruţi.”, au indicat gărzile de coastă.

Naufragiile sunt frecvente în timpul traversărilor periculoase spre insulele greceşti, poartă de intrare în Uniunea Europeană.

Aproape 1.900 de migranţi au dispărut sau fost găsiţi morţi în Mediterana în 2025, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii (OIM).

