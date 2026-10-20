„Domnule prim-ministru desemnat, onoraţi miniştri, i-am oferit domnului prim-ministru desemnat agheasmă mică, busuioc şi tămâie. Busuiocul reprezintă viitorul, norocul şi belşugul. Sper să fie pentru ţară. Sărăcia, domnule prim-ministru, nu se alungă cu agheasmă, economia nu se relansează cu tămâie, iar nedreptăţile nu dispar doar cu busuioc. Pentru toate acestea este nevoie de competenţă, de curaj şi de respectare a legii, dar şi de responsabilitate. Şi cred că dumneavoastră daţi dovadă de aceste lucruri", a spus Peia, în plenul reunit al Parlamentului, conform Agerpres.

Ninel Peia, fost membru AUR: „Nu avem nevoie de partide extremiste ca AUR”

El a adăugat că i-a oferit premierului desemnat „cele necesare pentru curăţenia simbolică".

„De curăţenie administrativă şi morală a guvernării va trebui să vă ocupaţi dumneavoastră. Grupul PACE - Întâi România este responsabil şi va vota acest Guvern pentru că ţara are nevoie de oastea conştiinţei naţionale. Nu avem nevoie de partide extremiste de dreapta ca AUR şi de partide extremiste de stânga ca USR", a conchis acesta.