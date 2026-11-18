O analiză a autorităților arată că este vorba de persoane active în câmpul muncii și vor să le identifice, ca să le pună la plată. Dacă ideea ar fi pusă în practică, la buget ar ajunge în jur de 7 miliarde de lei, bani care ar putea fi folosiți, printre altele, pentru tratamente inovatoare.

În prezent sunt 17 milioane de asigurați, însă doar 9 milioane și jumătate sunt plătitori ai contribuției la sănătate.

Avem în continuare 23 de categorii scutite, cele mai multe din Uniunea Europeană. Neasigurații pot beneficia de asistență în urgențe medico-chirurgicale, anumite servicii de prevenție, monitorizarea sarcinii și alte servicii medicale.

Corespondent ȘtirileProTV: Autoritățile spun că aproximativ 15% din populația României figurează ca neasigurată, cu alte cuvinte cam 2,9 milioane de persoane. Și nu fac parte din categoriile scutite de plata contribuției la sănătate. Analizele arată că aproape toți au sub 60 de ani, adică ar fi persoane active în câmpul muncii.

Oficialii susțin că nu știu cine sunt acești oameni

Unii poate și-au stabilit reședința în alt stat membru și plătesc acolo asigurare medicală.

În acest caz, dacă au nevoie urgentă de servicii medicale atunci când vin în România și merg în spitalele de stat, trebuie să utilizeze cardul european de sănătate. Sunt și anumite categorii care, când se mută înapoi în țară, preferă să rămână asigurate peste graniță. Se încadrează aici, de exemplu, unii pensionari, lucrătorii transfrontalieri, cei detașați și familiile lor. Atunci când beneficiază de ajutor medical, trebuie să folosească formularul S1. Aceste mecanisme ajută statul român să își recupereze banii de la țările în care pacienții plătesc asigurarea de sănătate. Însă sunt mulți alții neidentificați.

Larisa Mezinu Bălan, președinte interimar CNAS: E posibil să fie economie la gri. E posibil să fie pârghii de optimizare fiscală pe care unii le folosesc. Boala nu așteaptă ca tu să-ți plătești asigurarea. Dacă ajungi să plătești asigurarea doar când te-ai îmbolnăvit, nu este echitabil pentru mine, pentru dumneavoastră, cei care sunteți angajați și plătiți la venitul pe salarii. Pentru că plătesc suma minimă și beneficiază de aceleași condiții ca o persoană care plătește ani de zile.

Reprezentanții CNAS vor ca persoanele neasigurate să fie identificate de ANAF și puse să plătească măcar contribuția minimă de 2.430 de lei. Reprezentanții fiscului ne-au transmis că deocamdată nu dau declarații pe acest subiect.