George Simion, preşedintele AUR, le-a transmis marţi parlamentarilor să nu se murdărească şi să nu voteze acest guvern care nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei.

„Nu cred că este vreo surpriză și nu trebuie să menținem suspansul. Știți foarte bine, câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest nou guvern marionetă? Același număr, câte ați primit și pentru cele anterioare. Zero.

Noi nu suntem trădători, cum sunt alții care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală, sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează, nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcia populației. Rămâneți loiali celor care v-au votat, rămâneți loiali poporului român.

În aceste zile, pentru că a fost menționată Franța, Uniunea Europeană, mă uit cu îngrijorare către ceea ce se întâmplă în Paris: jaf, vandalism, politici bezmetice, incoerente. E clar că nu asta este direcția spre care trebuie să meargă țara. Nu trebuie să acceptăm dictate impuse și nu trebuie să acceptăm așa ceva. Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst' gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi! Niciodată!

De 5 luni de zile vă prefaceți că vă ceartați, că ați rupt alianța și astăzi ajungeți să votați cot la cot. Și ce chin, ce jale a fost, că vom trăda noi, că votăm Guvernul Veștea, că am făcut o alianță cu PSD-ul! Trebuie să fim onești cu cei care ne susțin”, a tunat George Simion.

El l-a întrebat pe Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Ilie Bolojan cu ce îl au la mână şi cu ce îl şantajează, după ce a anunţat că PNL votează Guvernul.

„Domnule Bolojan, mă uit în ochii dumneavoastră. Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează? Nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit și de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceți voi astăzi aici? Și mă uit la voi, cum vă uitați, cu ură. Ce faceți voi aici se cheamă trădare. Ce faceți voi de 5 luni de zile este să încercați să dați aspirine unui pacient bolnav de cancer, care are nevoie urgentă de operație, are nevoie să meargă la tăiere. Și acum, total nedemocratic, pentru că au fost două propuneri, au trecut 60 de zile, faceți cu rândul la guvernare și păcăliți lumea cum s-a rupt alianța și înțelegerea. Voi sunteți înțeleși de mult.

Deja vă gândiți la moțiuni de cenzură, înțeleg. Păi cum? O să veniți la noi să semnăm moțiune de cenzură voi, care astăzi vă dați votul pentru acest guvern? Dacă vouă vă e frică de popor și de alegeri, înseamnă că acolo este răspunsul pe care îl tot căutăm de 5 luni.

De 5 luni de zile continuați sărăcia românilor prăbușind cursul euro-leu, mărind inflația, scumpind prețul la energie. Asta se simte în buzunarul fiecărui român. Continuați atacul la fiecare categorie socială, de la pensionari la antreprenori. Și acel curs leu-euro a crescut și crește în fiecare zi, deși eu nu sunt președinte și nici AUR nu este la guvernare. Și cu siguranță acel curs leu-euro și cu acest guvern marionetă o să crească în continuare. De 5 luni de zile vă jucați de-a poliția politică și hărțuiți proprii cetățeni. Așa că o zic iar clar și tare de la tribuna acestui Parlament: libertate pentru Călin Georgescu!

Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta! E un om ales de popor, nu? E de râs, dacă n-ar fi de plâns”, a adăugat liderul AUR.

Cabinetul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit şi să pună capăt perioadei de interimat a Guvernului demis condus de Ilie Bolojan.