Inițiativa a primit avize negative din partea mai multor instituții, printre care Consiliul Economic și Social și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. Consiliul Legislativ a emis, în schimb, un aviz favorabil.

Proiectul a fost respins de Senat, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional.

Banca Națională a României a transmis, printr-o adresă din 13 ianuarie 2026, mai multe observații asupra proiectului și a precizat că nu îl avizează.

De ce respinge BNR proiectul

Banca centrală arată că actualele restricții nu au îngrădit accesul la bani gheață. Dimpotrivă, valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar aproape s-a triplat în ultimul deceniu, crescând de la 46,5 miliarde de lei în 2015 la 136,6 miliarde de lei în octombrie 2025. Raportându-se la salariul mediu net lunar (5.492 de lei în octombrie 2025), BNR concluzionează că plafoanele în vigoare sunt suficiente și nu afectează negativ cetățenii.

„Apreciem că limita actuală nu este de natură să influențeze negativ capacitatea populației de utilizare a numerarului”, se arată în document.

Banca centrală atrage atenția că inițiativa legislativă nu este susținută de un studiu de impact care să demonstreze necesitatea și proporționalitatea majorării. Instituția critică și argumentele din expunerea de motive, pe care le consideră insuficiente pentru justificarea modificării plafoanelor.

„Argumentele din expunerea de motive sunt vagi, generic enunțate și nu asigură o justificare temeinică a soluției propuse”, transmite BNR.

Instituția subliniază că orice schimbare a limitelor privind plățile în numerar trebuie fundamentată prin analize adecvate, care să demonstreze că măsura este necesară și proporțională cu obiectivele urmărite.

Proiectul, respins de Senat, mai așteaptă doar semnătura președintelui

Plafonul unic zilnic instituit pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar va fi de 50.000 lei, potrivit unui proiect de lege inițiat de AUR și adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor.

Propunerea legislativă modifică Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară în operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, în sensul instituirii unui plafon unic zilnic de 50.000 lei pentru operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar. Legea actuală prevede plafoane diferenţiate de 5.000 de lei sau de 10.000 de lei.

Proiectul vizează, conform art. 1 alin (1), operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

"Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare", prevede proiectul.

Conform iniţiativei legislative, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 lei.

Ca să devină lege, acest proiect trebuie să fie promulgat de către președintele Nicușor Dan.