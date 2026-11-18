La tragerea la sorţi vor participa toate cele 54 de echipe naţionale afiliate UEFA, inclusiv cele patru ţări gazdă ale turneului final, potrivit News.ro.

România se va afla în urna a treia valorică, stabilită pe baza clasamentului actual al UEFA Nations League 2026-2027.

Cum se desfăşoară preliminariile

Cele 54 de echipe vor fi repartizate în 12 grupe, dintre care şase vor avea câte 4 echipe (A-F) şi alte şase câte 5 echipe (G-L). Meciurile din preliminarii se vor disputa între martie şi noiembrie 2027.

La finalul fazei grupelor:

Cele 12 câştigătoare de grupă se califică direct la EURO 2028. Cele mai bine clasate 8 ocupante ale locurilor secunde completează lista echipelor calificate direct.

Conform regulamentului competiţiei, două locuri la turneul final sunt rezervate ţărilor gazdă care nu reuşesc să se califice prin preliminarii. Aceste locuri vor reveni celor mai bine clasate două naţiuni organizatoare în clasamentul general al preliminariilor, dintre cele care nu câştigă grupa şi nu se numără printre cele mai bune opt ocupante ale locurilor secunde.

Ultimele locuri rămase disponibile vor fi stabilite în urma barajelor din martie 2028.

Grupele de 5 echipe vor începe campania de calificare încă din martie 2027, în timp ce grupele de 4 echipe vor debuta abia în septembrie 2027. Diferenţa este cauzată de suprapunerea calendarului preliminariilor cu fazele finale şi barajele din UEFA Nations League.

Conform regulamentului, echipele implicate în play-off-urile Nations League, aşa cum este şi cazul României, pot fi repartizate atât într-o grupă de 4 echipe, cât şi într-una de 5 echipe. Fiecare grupă de 5 echipe poate, însă, să conţină maximum o formaţie implicată în play-off-urile UNL sau o echipă învinsă în sferturile de finală ale Ligii A.

România va disputa în martie 2027 barajul de menţinere în Liga B a UEFA Nations League în faţa unui adversar care va fi stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, 20 noiembrie, dintre Estonia, Belarus, Insulele Feroe şi Cipru.

Componenţa urnelor valorice:

Urna 1: Anglia, Portugalia, Franţa, Germania, Spania, Belgia, Ţările de Jos, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca, Croaţia.

Urna 2: Ţara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia, Elveţia, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, Republica Irlanda.

Urna 3: Ucraina, Scoţia, Kosovo, Polonia, Israel, România, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda, Slovacia.

Urna 4: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia, San Marino.

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein.