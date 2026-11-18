Darmanin a precizat că 7.184 de persoane - dintre care 2.661 de minori - au fost plasate în arest preventiv în timpul manifestaţiilor de weekend "împotriva vieţii scumpe" începând cu 17 octombrie, dintre care unele au degenerat în revolte violente. De asemenea, 8.000 de persoane au fost reţinute în timpul protestelor liceenilor legate de condiţiile din unităţile de învăţământ, relatează Agerpres, care citează AFP.

În ceea ce priveşte manifestaţiile de sâmbătă împotriva vieţii scumpe, arestările au dus la 3.053 de urmăriri penale. Ministrul justiţiei a mai menţionat 466 de pedepse cu închisoarea, dintre care 195 cu executare şi 111 cu mandat de depunere - adică cu încarcerare imediată la finalul procesului.

"Două treimi dintre aceste cifre provin doar din ziua de 17 octombrie", marcată de violenţe, a precizat Darmanin.

Referitor la mişcarea liceenilor, "a existat aproximativ acelaşi număr de reţineri" ca şi în cazul manifestaţiilor de sâmbătă, a indicat el.

"Dar au existat doar trei arestări preventive din 8.000 de reţineri: trei care vizează trei persoane majore, toate trei pentru agresiuni asupra poliţiştilor sau a angajaţilor din Educaţia Naţională", a mai spus ministrul francez al justiţiei.