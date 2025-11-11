Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

Șeful statului a revenit la varianta pe care a propus-o încă din vară, cea care crește cu cinci ani perioada de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare. Mai rămâne să-i convingă și pe cei vizați. Magistrații merg și ei miercuri la Cotroceni.

Timp de o oră și jumătate, șefii partidelor de la putere au încercat să găsească împreună cu președintele, la Cotroceni, o variantă a legii care să mulțumească pe toată lumea.

Nicușor Dan a propus, la fel ca acum trei luni, ca vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani abia în 2040, față de 2036, cum era în proiectul inițial.

În schimb, cuantumul pensiei ar urma să rămână la 70% din valoarea ultimului salariu net.

Nicușor Dan, președintele României: „Există acord în societate că problema asta trebuie corectată. Nimeni nu o spune că nu trebuie să corectăm problema asta. A devenit un subiect de campanie politică și într-adevăr pentru magistrați ei au devenit un fel de..., din cauza acestei campanii, au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”.

Reporter: Domnule Grindeanu, crește perioada de tranziție?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Nu știu, nu s-a discutat nimic.

Însă, surse din PSD spun că partidul a susținut în cadrul discuției că sprijină orice variantă care rezultă în urma negocierilor, indiferent dacă se schimbă sau nu perioada de tranziție, doar ca proiectul de lege să fie gata cât mai repede.

Iar premierul Ilie Bolojan, care ar fi preferat ca Guvernul să meargă tot pe aceeași variantă și doar să aștepte avizul CSM, e gata să cedeze, potrivit unor surse participante la discuții, doar pentru ca România să primească cele 230 de milioane de euro din jalonul PNRR, de la Bruxelles.

Urmează o nouă rundă de negocieri, unde li se va face loc la masă reprezentaților CSM ai Înaltei Curți, Procurorului-General și ministerului Justiției.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Ar însemna o catastrofă pentru societate să nu mai poți să cazi de acord pe niciun teren al dialogului. Am încredere că se va finaliza mâine și după această discuție vom intra în linie dreaptă pentru finalizarea formei juridice, asumarea acestei legi de către Guvernul României”.

În luna septembrie, peste 5.700 de magistrați au primit pensie specială. Reforma pensiilor magistraților trebuie rezolvată până pe 28 noiembrie.

Reprezentanții CSM ne-au transmis că vor avea un punct de vedere după întâlnirea de miercuri de la Cotroceni. Până atunci însă anunță că înțeleg problemele societății și sunt dispuși la dialog la nivel de egalitate cu celelalte puteri ale statului.

