Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Stiri Politice
11-11-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

autor
Constantin Toma,  Ovidiu Oanță,  Teodora Suciu

Șeful statului a revenit la varianta pe care a propus-o încă din vară, cea care crește cu cinci ani perioada de tranziție pentru majorarea vârstei de pensionare. Mai rămâne să-i convingă și pe cei vizați. Magistrații merg și ei miercuri la Cotroceni.

Timp de o oră și jumătate, șefii partidelor de la putere au încercat să găsească împreună cu președintele, la Cotroceni, o variantă a legii care să mulțumească pe toată lumea.

Nicușor Dan a propus, la fel ca acum trei luni, ca vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani abia în 2040, față de 2036, cum era în proiectul inițial.

În schimb, cuantumul pensiei ar urma să rămână la 70% din valoarea ultimului salariu net.

Citește și
oameni tineri romani studenti
Ministrul Finanțelor: ”Nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA pentru bugetul 2026”. Ce spune despre salariul minim

Nicușor Dan, președintele României: „Există acord în societate că problema asta trebuie corectată. Nimeni nu o spune că nu trebuie să corectăm problema asta. A devenit un subiect de campanie politică și într-adevăr pentru magistrați ei au devenit un fel de..., din cauza acestei campanii, au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”.

Reporter: Domnule Grindeanu, crește perioada de tranziție?
Sorin Grindeanu, președintele PSD: Nu știu, nu s-a discutat nimic.

Însă, surse din PSD spun că partidul a susținut în cadrul discuției că sprijină orice variantă care rezultă în urma negocierilor, indiferent dacă se schimbă sau nu perioada de tranziție, doar ca proiectul de lege să fie gata cât mai repede.

Iar premierul Ilie Bolojan, care ar fi preferat ca Guvernul să meargă tot pe aceeași variantă și doar să aștepte avizul CSM, e gata să cedeze, potrivit unor surse participante la discuții, doar pentru ca România să primească cele 230 de milioane de euro din jalonul PNRR, de la Bruxelles.

Urmează o nouă rundă de negocieri, unde li se va face loc la masă reprezentaților CSM ai Înaltei Curți, Procurorului-General și ministerului Justiției.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Ar însemna o catastrofă pentru societate să nu mai poți să cazi de acord pe niciun teren al dialogului. Am încredere că se va finaliza mâine și după această discuție vom intra în linie dreaptă pentru finalizarea formei juridice, asumarea acestei legi de către Guvernul României”.

În luna septembrie, peste 5.700 de magistrați au primit pensie specială. Reforma pensiilor magistraților trebuie rezolvată până pe 28 noiembrie.

Reprezentanții CSM ne-au transmis că vor avea un punct de vedere după întâlnirea de miercuri de la Cotroceni. Până atunci însă anunță că înțeleg problemele societății și sunt dispuși la dialog la nivel de egalitate cu celelalte puteri ale statului.

Sursa: Pro TV

Etichete: PNRR, CSM, ilie bolojan,

Dată publicare: 11-11-2025 19:29

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse
Stiri Politice
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.

Ministrul Finanțelor: ”Nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA pentru bugetul 2026”. Ce spune despre salariul minim
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: ”Nu luăm în calcul ipoteza creșterii TVA pentru bugetul 2026”. Ce spune despre salariul minim

Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.

Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții
Stiri Politice
Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliție pentru a dicuta despre pensiile magistraților. Sursele Știrilor ProTV susțin că s-ar fi ajuns la o variantă de compromis.

Recomandări
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse
Stiri Politice
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, au declarat pentru Știrile PRO TV surse politice prezente la discuții.

Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare
Stiri externe
Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Noiembrie 2025

50:25

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28