Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni. Pensiile magistraţilor, pe agenda de discuții

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.

Discuţiile au loc în contextul tensiunilor dintre partide, care au dus la blocaj în adoptarea proiectelor de reformă privind pensiile magistraţilor, administraţie, majorarea salariului minim sau pachetul de relansare economică, propus de social-democraţi.

În plus, este aşteptată o decizie, în urma publicării motivării CCR, pe proiectul pensiilor magistraţilor.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte, marţi, la ora 10.00, pe liderii coaliţiei, la Palatul Cotroceni.

Discuţii între partidele aflate la guvernare

Discuţiile şefului statului cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi vin după o perioadă de tensiuni între partide, dar şi un blocaj total în reforma anunţată de Executiv, privind pensiile magistraţilor, tăierile din administraţia centrală şi locală, majorarea salariului minin, aplicarea referendumului privind 300 de parlamentari.

Între timp, PSD l-a chemat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a explica redimensionarea trupelor SUA din România.

În plus, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, şi se aşteaptă că această revocare să fie semnată foarte repede.

Mihai Barbu, care este şi trezorier al PNL, este cel care a mers la Guvern cu un om de afaceri din Vaslui, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Acesta este cercetat de DNA sub control judiciar, după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică.

Liderul PSD a mai anunţat că a cerut şi speră să primească de urgenţă cât s-a colectat pe CASS pentru mame, veterani, deţinuţi politici, personalul monahal, în septembrie şi octombrie, adăugând că, ”dacă au făcut lucrurile acestea doar pentru a arăta că sunt intransigenţi şi că nu renunţă la nimic, pentru că aşa vor ei, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndrepte acele lucruri”.

