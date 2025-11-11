Cronologia scandalului Oana Gheorghiu-CSM și cum pune punct președintele Nicușor Dan

11-11-2025 | 19:37
Președintele Nicușor Dan a reacționat în cazul plângerii penale făcute de Consiliul Superior al Magistraturii vicepremierului Oana Gheorghiu.

Laura Culiță,  Teodora Suciu

„Declarația doamnei vice prim-ministru a fost nefericită” consideră şeful statului, dar, potrivit acestuia, nu poate să constituie, o faptă penală.

Nicușor Dan, președintele României: „Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM-ului a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală.

Totul a pornit de la o declarație făcută de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu la Digi24.

Întrebata cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraților, aceasta a răspuns că banii pentru pensiile speciale se iau din alte părți și a dat exemplu copiii care adorm flămânzi sau bugetul unui spital fără medicamente.

Oana Gheorghiu a refuzat să comenteze

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de incitare la ură și violență: „CSM condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist.”

La solicitarea PRO TV, Oana Gheorghiu nu a dorit să comenteze plângerea făcută de Consiliul Superior al Magistraturii la Parchetul General.

Pentru ca Oana Gheorghiu să fie urmărită penal, singurul care poate încuviința o astfel de anchetă este președintele României.

Nicușor Dan, președintele României: „Dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală."

O reacție similară a venit și de la liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a scris pe Facebook că reacția CSM este exagerată. „Populismul nu se sancționează penal în România”, a declarat Grindeanu.

Pe de altă parte, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, spune că fosta sa colegă Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a organizației non-profit și consideră acest lucru o incompatibilitate, care afectează activitatea ONG-ului.

În replică, Oana Gheorghiu transmite că respectă în totalitate legea privind incompatibilitățile și conflictul de interese și că nu există nicio interdicție legală de a activa în continuare în Adunarea Generală a ONG-ului, după ce s-a autosuspendat din funcția executivă și din consiliul director.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, oana gheorghiu, asociatia daruieste viata,

11-11-2025 19:37

