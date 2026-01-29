Şeful statului spune, după ce a avut discuţii unu la unu cu liderii PNL, PSD şi USR, că situaţia în coaliţie este una stabilă. Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că actuala coaliţie de guvernare funcţionează, însă percepţia cu privire la modul în care acest lucru se întâmplă provoacă discuţii în rândurile investitorilor.

„E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul ăsta, mergem înainte”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la Digi 24.

Coaliţia funcţionează, dar cu dificultăţi

Întrebat dacă PSD i-a solicitat plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Dan a răspuns: „Nu trebuie să îmi ceară mie, este un acord politic între patru partide, e foarte bine că ele şi-au asumat asta (...) mai departe e politică, oameni care de-a lungul timpului au să-şi plătească poliţe unul altuia, vorbesc de membri, nu de liderii de partid”.

„Dincolo de asta, eu văd că această coaliţie funcţionează. Cu opinteli, durează până se iau decizii, dar dincolo de asta...”, a adăugat preşedintele.

Guvern minoritar, posibil teoretic, dar puţin probabil

În ceea ce priveşte afirmaţia premierului Ilie Bolojan cu privire la eventualitatea unui guvern minoritar, Nicuşor Dan a spus că şeful Guvernului a vorbit ca un matematician care ia în calcul posibilităţi.

„Ştiţi că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate... dacă cineva te întreabă: e posibil? răspunzi: da, e posibil. Dar e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic. În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (...) Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan, şi cu domnul Fritz, şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a adăugat şeful statului.

Întrebat dacă anul acesta se poate guverna fără Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: „În momentul de faţă, nu există o altă alternativă. PNL-ul are un preşedinte, preşedintele ocupă poziţia de prim-ministru, ăsta e contextul în care suntem”.

