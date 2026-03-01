Faimosul hotel Burj Al Arab a fost lovit în atacuri. O româncă stabilită în Dubai a asistat la exploziile provocate de forțele iraniene, chiar într-o zonă frecventată de turiști.

Aceste scene cu un incendiu care a izbucnit chiar în fața unui hotel au fost surprinse de o româncă stabilită în Dubai. Femeia povestește că s-a speriat îngrozitor când au început bombardamentele iraniene.

Alina, româncă stabilită în Dubai: Eram pe plajă, stăteam ca să ne relaxăm și au fost trei explozii în fața ochilor noștri. N-am văzut în viața mea așa ceva, am văzut cum a explodat sus de pe cer. Toată lumea a început să fugă, să țipe, copii, a fost șocant, efectiv mi s-a oprit sufletul în mine.

Zeci de rachete și drone au fost interceptate în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite.

Ce spun românii din Orientul Mijlociu

Exploziile provocate de doborârea rachetelor și dronelor s-au auzit în tot orașul. Toată seara au tot sunat alertele pe telefon.

Alex Donovici: Am avut o noapte mai agitată, am dormit foarte puțin, am primit mai multe alerte telefonice care anunțau venirea unor rachete dinspre Iran și ne sfătuiau să găsim un adăpost. Pentru că aseară am ajuns târziu la hotel, nu prea cunoșteam zona, am preferat să ne depărtăm de geamuri, dar azi dimineața am verificat subsolul clădirii, ne vom refugia acolo în caz de nevoie. Au fost mai multe explozii pe care noi le-am auzit.

Un fragment dintr-o dronă a lovit și fațada hotelului Burj Al Arab, provocând un incendiu minor.

Andrei Racoviță, rezident în Dubai: Au fost interceptate peste 240 de rachete și 120 de drone, niciuna din ele nu a ajuns în mod direct pe sol. Au fost atinse și câteva clădiri emblematice, cum ar fi Burj Al Arab, chiar și aeroportul, dar nu au fost lovite de rachete, ci pur și simplu au fost doar bucăți din ele. Se mai aude câte o dronă interceptată, se aud bubuituri, dar situația este sub control.

Tudor Dragonici, rezident în Dubai: Eu chiar atunci am ajuns în Abu Dhabi, când a început războiul și am început să primesc telefoane să părăsesc Abu Dhabi cât mai repede și să mă întorc în Dubai și chiar de pe drumul mașinii am văzut 2 rachete care au fost lansate și a fost un sentiment destul de ciudat.

Și în Qatar au sunat alertele pe telefon încă de ieri dimineață, iar oamenii au fost avertizați să nu iasă din case.

Oana Breazu, româncă stabilită în Qatar: Am auzit bombardamente într-adevăr, noi stăm undeva mai departe de zona unde este baza militară americană, dar am putut auzi bombardamentele cred că în decurs de 2 ore. Ne-au spus să stăm în casă și să fim precauți.

Iar în Israel, ai noștri s-au adăpostit imediat în buncăre. Românii care stau aici au învățat să fie în permanență pregătiți pentru situații de criză și știu cum să reacționeze dacă sună sirenele. Oamenii au voie să iasă din adăpost doar atunci când sunt informați că nu mai există niciun pericol afară.