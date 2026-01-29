Preşedintele american a afirmat în cursul unei şedinţe a cabinetului său la Casa Albă că a făcut această solicitare din cauza frigului "extraordinar" care s-a instalat în Ucraina.



"A fost foarte frumos. Mulţi oameni mi-au spus 'Nu irosi convorbirea, nu vei primi asta!' Şi a făcut-o", a spus Trump, citat de Reuters.



Temperaturile vor scădea până la minus 30 de grade Celsius în Ucraina în următoarele zile, a avertizat joi agenţia meteorologică ucraineană, în contextul în care ţara se confruntă cu întreruperi grave în alimentarea cu energie electrică şi căldură din cauza atacurilor ruseşti, notează AFP.



Potrivit Centrului hidrometeorologic ucrainean, în perioada 1-3 februarie în Ucraina, "se aşteaptă o vreme foarte rece: temperaturile nocturne sunt aşteptate să scadă între minus 20 şi minus 27 de grade Celsius iar, în unele zone, până la minus 30 de grade Celsius".



Reţeaua energetică ucraineană a fost grav afectată în ultimele luni de o serie de atacuri masive ale Rusiei care au avariat centrale şi transformatoare electrice şi sectorul gazifer din ţară.



Aceste lovituri au provocat întreruperi majore în aprovizionarea cu electricitate şi căldură, în timp ce temperaturile erau deja foarte scăzute, în special la Kiev, unde aproape jumătate din oraş a fost privat de curent şi agent termic la un moment dat, precum şi marile oraşe Harkov (nord-est), Odesa (sud) şi Dnipro (centru).



Autorităţile ucrainene afirmă că desfăşoară lucrări de urgenţă pentru a restabili reţeaua şi au deschis spaţii speciale unde locuitorii se pot încălzi şi pot avea acces la electricitate.



Municipalitatea Kievului a indicat joi că 613 de clădiri din capitală nu au în continuare căldură.



Această situaţie are loc în timp ce ruşi, ucraineni şi americani negociază la Abu Dhabi o posibilă încetare a ostilităţilor, o nouă rundă de discuţii fiind programată pentru duminică.

