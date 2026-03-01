Așadar, duminică dimineață, alertele aeriene au sunat în toate țările din zona golfului unde dronele iraniene au țintit 3 aeroporturi majore: cel din Dubai, din Abu Dhabi și din Kuwait. Totodată, au fost vizate din nou obiective din Qatar si Bahrain și, în premieră, au fost lansate atacuri asupra portului comercial Salaleh din Oman.

Omanul este o țintă neașteptată având în vedere că de ani buni această țară a fost un mediator constant în negocierile dintre Iran și Occident. Situația se menține deci tensionată în regiune mai ales că incertitudinea persistă în ceea ce privește conducerea de facto a Iranului rămas acum fără liderul suprem.

Ce urmează pentru Iran

Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu: „Puterea va fi preluată conform Constituției de către un triumvirat, adică va fi format din trei persoane și anume președintele, șeful aparatului judiciar și un reprezentant al Consiliului Gardienilor. Cei trei ar trebui să asigure acest interimat, iar adunarea experților, tot conform constituției, ar trebui după o anumită perioadă, nu este stabilită perioada, să desemneze un viitorul lider suprem, dar în practică există și anumite alte scenarii. Fiind o acțiune de tip politic, liderul superm Ali Khamenei să fi lăsat o listă sau să fi desemnat o anumită persoană. Însă există și anumite zvonuri că Ali Larijani, actualul secretar al Consiliului Național de Securitate, ar putea asigura această conducere de lider și al liderului suprem și am putea asista la o modernizare, să zic, a ideii de lider suprem. Deci în momentul de față consider că nu sunt îndeplinite în totalitate aceste condiții.

Nu există o fragmentare între lider și grup politic, partea religioasă, clericii conservatori și aparatul de securitate al Iranului. Deci nu este destul de fragmentat astfel încât să putem vorbi de o schimbare totală de regim, un alt tip de conducere. Am putea asista prin numirea unui nou Lider suprem, la o laicizare a acestei instituții a Liderului Suprem, astfel încât să existe o modernizare a sistemului spre alt și inclusiv o schimbare a unor elemente din constituție. Partea iraniană ar putea intra la negocieri probabil și săptămâna viitoare, astfel încât să se ajungă la o negociere cu Statele Unite încât să limiteze acest program lucrurilor la acel nivec specific îmbunătățirii uranului pentru a activități civile, și anume 3,67 sau 1,5 aspecte pentru partea medicală. Deci am putea asista la o astfel de abordare pe timpul următoarelor negocieri”.