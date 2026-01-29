Americanii de la Carlyle vor asigura continuitatea afacerilor Lukoil în România, dacă preluarea companiei energetice ruse va fi aprobată de administrația Trump. Carlyle, un fond de investiții ale cărui active de 474 de miliarde de dolari depășesc valoarea PIB-ului României, cifrat la 423 de miliarde de dolari, desfășoară deja afaceri semnificative în țara noastră.

Fondul american deține alături de Banca Europeană de Reconstrucția și Dezvoltare (BERD) compania Black Sea Oil&Gas SA, care extrage anual, începând din 2022, circa un miliarde de metri cubi de gaze din Marea Neagră, asigurând astfel 10% din necesarul țării noastre.

Înființată în 2007, cu sediul în București, Black Sea Oil&Gas SA a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei, cu un profit net de peste 500 de milioane de lei, cu 104 angajați, precum și cu datorii de 133,7 milioane lei.

Scenariu: Carlyle ar urma să revândă Lukoil după 5 ani

”Abordarea Carlyle față de LUKOIL International ar fi aceea de a asigura continuitatea operațională, de a păstra locurile de muncă, de a stabiliza baza de active și de a sprijini performanța sigură și fiabilă în întregul portofoliu, prin aplicarea unei supravegheri dedicate și a capacităților operaționale internaționale”, a explicat Carlyle într-un răspuns trimis către Europa Liberă România.

Gigantul fond american pare să fi sugerat astfel doar o preluare temporară a afacerii Lukoil din România, după cum sesizează Profit. Explicația este simplă: ca orice fond de investiții, Lukoil este doar o afacere oarecare, preluată doar pentru a fi revândută, cu profit, câțiva ani mai târziu. ”Fondurile de capital privat din sectorul energetic dețin de obicei active timp de aproximativ cinci ani înainte de a încerca să le vândă cu profit”, indică sursa citată.

”Gestionăm active în valoare de 474 de miliarde de dolari, acoperind 3 segmente de afaceri și 660 de instrumente de investiții, investind cu înțelepciune și responsabilitate pe termen lung”, se arată în prezentarea oficială de pe site-ul Carlyle.

Cine deține Carlyle

Potrivit datelor oficiale, David Rubenstein este cofondator și copreședinte al The Carlyle Group, pe care a înființat-o în 1987 alături de William E. Conway Jr. și Daniel A. D'Aniello. Începând cu 2026, firma este condusă de CEO-ul Harvey M. Schwartz, Rubenstein rămânând copreședinte cheie și acționar majoritar.

Carlyle Group Inc. are 1001 de proprietari și acționari instituționali. Printre cei mai mari acționari se numără BlackRock Inc., Vanguard Group Inc, Capital World Investors, AMECX - INCOME FUND OF AMERICA Class A, Harris Associates L P, Morgan Stanley, State Street Corp, William Blair Investment Management, Llc, VTSMX - Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares și Massachusetts Financial Services Co.

Preluarea Lukoil de către Carlyle nu are un preț menționat, anunțul făcând referire doar la o tranzacție de principiu, care trebuie mai întâi aprobată de autoritățile americane. Compania rusă vizată de sancțiunile SUA are active internaționale evaluate la 22 de miliarde de dolari. În România, Lukoil deține 320 de benzinării și rafinăria Petrotel, care asigura la un moment dat 20% din producția de carburanți a României.



