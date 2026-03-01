VIDEO cu momentul în care Israelul a bombardat Iranul în plină zi. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în biroul său

Potrivit Associated Press, imaginile au fost difuzate după ce o explozie puternică a zguduit capitala Iranului, armata israeliană afirmând că a vizat „inima” orașului.

Explozia din Teheran a provocat un nor uriaș de fum în cer și a zguduit pământul.

Ayatolahul Khamenei a fost ucis în biroul său - a anunțat televiziunea de stat.

Un oficial israelian, citat de agenția Reuters, a declarat că trupul fără viață al Ayatolahului în vârstă de 86 de ani a fost găsit printre resturile complexului din Teheran, unde își avea reședința. Televiziunea iraniană a transmis că șeful Statului Major al forțelor armate ale țării, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în atacurile aeriene.

Teheranul a confirmat, de asemenea, moartea comandantului Gărzilor Revoluționare, generalul Mohammad Pakpour. Iar mass-media de stat a raportat și că fiica lui Khamenei, ginerele și nepotul său au fost uciși în atac.

Surse militare și din serviciile de informații au declarat pentru CBS News că, în jur de 40 de oficiali iranieni au fost eliminați.