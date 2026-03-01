ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

VIDEO cu momentul în care Israelul a bombardat Iranul în plină zi. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în biroul său

Armata israeliană a difuzat imagini cu ceea ce a declarat că ar fi un atac asupra sediului regimului iranian din Teheran.

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, imaginile au fost difuzate după ce o explozie puternică a zguduit capitala Iranului, armata israeliană afirmând că a vizat „inima” orașului.

Explozia din Teheran a provocat un nor uriaș de fum în cer și a zguduit pământul.

Ayatolahul Khamenei a fost ucis în biroul său - a anunțat televiziunea de stat.

Un oficial israelian, citat de agenția Reuters, a declarat că trupul fără viață al Ayatolahului în vârstă de 86 de ani a fost găsit printre resturile complexului din Teheran, unde își avea reședința. Televiziunea iraniană a transmis că șeful Statului Major al forțelor armate ale țării, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în atacurile aeriene.

Teheranul a confirmat, de asemenea, moartea comandantului Gărzilor Revoluționare, generalul Mohammad Pakpour. Iar mass-media de stat a raportat și că fiica lui Khamenei, ginerele și nepotul său au fost uciși în atac.

Surse militare și din serviciile de informații au declarat pentru CBS News că, în jur de 40 de oficiali iranieni au fost eliminați.

Duminică dimineață, Iranul a lansat rachete asupra unor ținte din Israel și statele arabe din Golf, după ce a promis represalii masive pentru uciderea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei de către Statele Unite și Israel.

Iranul ripostează prin lovituri directe către mai multe ținte din țările arabe învecinate. Televiziunea de stat iraniană a confirmat că armata a lansat rachete și drone către cel puțin 27 de obiective din regiune.

Sunt ore de incertitudine și tensiune pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. În Israel s-au refugiat rapid în buncăre, iar în statele care găzduiesc baze militare americane, precum Emiratele Arabe Unite și Qatar, au rămas cât mai mult în locuințe.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă duminică la reuniunea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului. 

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran. 

Secretarul britanic al Apărării anunță că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Londra are baze militare. 

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă duminică la reuniunea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului. 

