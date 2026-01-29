Fondurile sunt destinate să asigure protecţie, adăpost, hrană şi acces la apă şi servicii medicale, a precizat comisia.



O sumă suplimentară de opt milioane de euro este alocată pentru găzduirea refugiaţilor de război în Republica Moldova, a adăugat aceasta.



Având în vedere atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, UE furnizează, de asemenea, alte 500 de generatoare de curent electric de urgenţă. Vineri, 447 dintre acestea fuseseră deja livrate.



De la începutul războiului lansat de Rusia în urmă cu aproape patru ani împotriva Ucrainei, Comisia Europeană a furnizat peste 1,4 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar în Ucraina şi Republica Moldova. Cel puţin trei miliarde de euro au fost oferite pentru securitatea energetică, a precizat aceasta.



În total, Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina cu 193,3 miliarde de euro, a precizat Comisia.

