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Şeful statului argumentează că protejarea copiilor împotriva abuzurilor este o obligaţie constituţională fundamentală a statului român, transmite Agerpres.

Intervenţia preşedintelui vine în contextul examinării de către CCR a unei excepţii de neconstituţionalitate privind articolul 220 alineatul (5) litera e) din Codul penal, normă introdusă prin Legea nr. 217/2020. Această dispoziţie prevede agravarea răspunderii penale atunci când infracţiunea de act sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani este săvârşită de o persoană majoră.

„Amicus curiae” este o persoană fizică sau o organizație care nu este parte într-un proces, dar oferă instanței informații, expertiză sau puncte de vedere relevante pentru soluționarea cauzei. Prin această procedură se oferă o perspectivă suplimentară, tehnică, juridică sau de interes public asupra problemelor ridicate în dosar. Procedura este frecvent aplicată în sistemele de common law, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și în proceduri constituționale, cum ar fi în fața judecătorilor Curții Constituționale a României.

Solicitarea lui Nicușor Dan

Nicuşor Dan solicită magistraţilor constituţionali respingerea excepţiei, subliniind că diferenţierea sancţionatorie bazată pe majoratul făptuitorului are o justificare obiectivă şi raţională. „Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român, iar legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii lor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor”, se arată în poziţia şefului statului.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, argumentele invocate se bazează pe dispoziţiile Constituţiei, pe jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), precum şi pe standardele europene şi de drept comparat. Preşedintele a ţinut să precizeze că demersul său vizează exclusiv aspectele de constituţionalitate ale normei, cu respectarea deplină a independenţei CCR şi a instanţelor judecătoreşti, fără a se pronunţa asupra situaţiei de fapt sau a răspunderii penale a persoanelor implicate în cauze concrete.

În concluzia memoriului, Nicuşor Dan arată că existenţa unui regim special al răspunderii penale pentru minorii care comit infracţiuni nu exclude competenţa legiuitorului de a stabili majoratul făptuitorului ca element circumstanţial agravant. Această diferenţiere urmăreşte un scop legitim de rang constituţional şi nu depăşeşte marja de apreciere a Parlamentului în definirea politicii penale, consideră şeful statului.