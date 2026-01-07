Soțul lui Brigitte Bardot a dezvăluit că actrița suferea de cancer: „I-a cauzat moartea”

Înmormântarea fostei actrițe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption.

Înainte de acest moment solemn, ultimul soț al actriței, Bernard d’Ormale, s-a confesat revistei Paris Match și a mărturisit că actrița suferea de cancer.

A fost internată de mai multe ori în spital. „A rezistat foarte bine celor două operații suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Și acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau și o epuizau”, și-a amintit Bernard d’Ormale.

Ultimele luni din viața actriței și dorința de a rămâne la La Madrague

Credința și energia lui Bardot s-au erodat pe măsură ce reabilitarea ei devenea mai dificilă, până în dimineața zilei de 28 decembrie. „O plenitudine, o liniște s-au așternut pe chipul ei. Și a redevenit extrem de frumoasă, ca în tinerețe. Nu ai fi crezut că are 91 de ani”, spune soțul ei, care o cunoscuse în 1992, la o cină în prezența lui Jany Le Pen.

El a descris cu emoție ultimele luni din viața acestei femei de caracter, „cu care era totul sau nimic”. La televizor, ea urmărea nemulțumirea crescătorilor de animale față de răspunsurile date la problema dermatitei nodulare. Pe noptiera ei se aflau romanul „Belle Greene”, al Alexandrei Lapierre, și o carte sub forma unei declarații de dragoste pentru copaci, semnată de Peter Wohlleben.

El nu știe încă dacă La Madrague, casa în care B.B. locuia din 1958, va putea deveni un muzeu. Dar acum este momentul reculegerii. Personalități și fani se află miercuri la Saint-Tropez pentru un ultim omagiu, dorit „fără fast” și în mare parte privat. „Brigitte își dorea o înmormântare simplă”, susține Bernard d’Ormale. „Deși, în jurul ei, nimic nu a fost vreodată cu adevărat simplu...”.

