Ninsorile puternice afectează circulația feroviară. Trenul București-Curtici are o întârziere de peste patru ore

Stiri actuale
08-01-2026 | 10:48
tren zapada iarna
Shutterstock

CFR Călători anunță că circulația trenurilor întâmpină dificultăți în mai multe zone din țară, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact și a problemelor de gabarit pe linie.

autor
Aura Trif

Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord - Curtici înregistrează o întârziere semnificativă, de peste patru ore.

"Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condiţiile meteorologice nefavorabile, circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe regionalele Craiova şi Timişoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact şi a lipsei de gabarit în linie. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative", susţin reprezentanţii companiei, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în funcţie de evoluţia fenomenelor atmosferice, sunt posibile şi alte decalări ale orariilor trenurilor.

"Pasagerii care au bilete achiziţionate şi doresc să renunţe la călătorie pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), în conformitate cu Regulamentul de transport pe calea ferată în vigoare", se arată în comunicat.

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, tren, ninsoare, CFR, viscol, zapada,

Dată publicare: 08-01-2026 10:48

