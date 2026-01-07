Trump susține că l-a forțat pe Macron să crească prețul medicamentelor în Franța, într-o convorbire negată de Élysée

Preşedintele american Donald Trump a evocat din nou, într-un discurs pe care l-a susţinut la Kennedy Center, în faţa republicanilor din Camera Reprezentanţilor, o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron.

Donald Trump a revenit în acest discurs, pe care l-a susţinut marţi, asupra măsurilor pe care le-a luat cu privire la sănătatea americanilor.

El a revenit, la Kennedy Center, un important loc cultural în capitala americană, pe care l-a redenumit ”Trump-Kennedy Center”, asupra unei pretinse convorbiri la telefon cu Emmanuel Macron despre preţul medicamentelor, cu scopul de a-l obliga să crească preţul medicamentelor în Franţa.

Miliardarul a atacat, după ce s-a întors la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, preţurile medicamentelor în Statele Unite - unele dintre cele mai mari în lume, care depăşesc preţurile medicamentelor din ţările vecine şi din Europa.

Potrivit unui studiu realizat de către Rand Corporation, americanii plătesc în medie de 2,5 ori mai mult pe medicamente prescrise cu reţetă de exemplu în Franţa, o diferenţă pe care Donald Trump s-a angajat s-o reducă.

Preşedintele american a agitat în mai multe rânduri ameninţarea unei posibile suprataxări vamale cu 100% a oricărui medicament brevetat importat, dacă laboratoarele farmaceutice nu construiesc instalaţii de producţie în Statele Unite.

O scădere a preţului tratamentelor în Statele Unite ar putea însemna, astfel, o creştere a preţurilor oriunde altundeva în lume.

”Preţul unui astfel de medicament va creşte astfel de la zece la doar 20 sau 30 de dolari în celelalte ţări şi va scădea de la 130 la 20 de dolari în Statele Unite”, a estimat Donald Trump.

”NU SPUNE ASTA POPULAŢIEI”

Potrivit versiunii locatarului Casei Albe, preşedintele francez şi-ar fi dat ”acordul” după un timp de gândire.

”Aş adora să cresc preţul medicamentelor cu reţetă cu 200%”, i-ar fi spus el.

Donald Trump l-a imitat apoi pe omologul său francez.

”Ar fi o mare onoare. Tot ce vrei tu, Donald, dar, te rog, nu spune asta populaţiei”, a continuat preşedintele american, imitând vocea lui Macron.

”Toate ţărle au spus acelaşi lucru”, a continuat miliardarul cu vocea sa.

Nu este pentru prima oară când şeful statului american evocă această pretinsă convorbire la telefon.

La 19 decembrie, el a povestit că l-a anunţat pe omologul său francez că va ”trebui să dubleze sau tripleze preţul medicamentelor” în Franţa.

”Pentru că, dacă nu o faceţi voi, vă voi impune taxe vamale de 25% la tot ceea ce vindeţi în Statele Unite”, a ameninţat el.

”Şi s-a făcut o tăcere de mormânt la telefon”, declara el atunci, într-un discurs la Rocky Mount, în North Carolina.

”Iar după aia, când domnul - Emmanuel este un tip formidabil - a vorbit, a spus «deal»”, a continuat locatarul Casei Albe.

În decembrie, o sursă de la Palatul Élysée a negat existenţa acestor declaraţii, care ”nu au niciun sens”.

”Este de ajuns să te duci la farmacie, aşa cum fac milioane de francezi în fiecare zi, pentru a vedea că preţul medicamentelor a rămas în mare stabil, în ţara noastră, în ultimele luni”, declara o sursă din anturajul preşedintelui francez.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













