Nicuşor Dan, la Paris: „Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”. Mesaj ferm privind sprijinul pentru Ucraina

Aflat la Paris pentru o vizită oficială, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că Europa are datoria de a menţine un semnal clar către Moscova: sprijinul pentru Kiev nu se va opri.

Într-un interviu acordat franceinfoTV, liderul de la Bucureşti insistă că Ucraina trebuie ajutată să reziste, pentru că „este o ţară care are aceleaşi valori ca noi”, transmite news.ro.

Declaraţiile vin la o zi după participarea preşedintelui la discuţiile din cadrul „Coaliţiei de Voinţă”, iniţiată de Londra, unde s-a vorbit inclusiv despre planul de pace negociat între Washington şi Kiev, un proiect care la început a fost considerat foarte favorabil Rusiei.

Nicuşor Dan nu şi-a ascuns scepticismul. „Este bine că se vorbeşte despre pace, dar nu sunt deloc optimist, chiar şi în acest moment, cu privire la faptul că Rusia doreşte pacea sau chiar un armistiţiu”, a spus el, subliniind riscurile majore pe care le-ar presupune o înfrângere a Ucrainei. „Vom deveni vecini cu Rusia, aşa că totul se va schimba”, a avertizat preşedintele român, arătând că echilibrul de securitate în întreaga regiune ar fi alterat.

Fără trupe românești în Ucraina

Chiar dacă „Rusia a spus că România nu este o ţară prietenă”, după cum notează franceinfo, Nicuşor Dan nu ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. „Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”, a precizat el, amintind rolul esenţial al României în transportul ajutoarelor civile şi militare către Kiev, alături de Polonia.

În discuţia despre sprijinul american pentru Ucraina, preşedintele României a avut o poziţie nuanţată, refuzând să critice ezitările de la Washington. El a arătat că „Donald Trump are dreptate” atunci când ridică problema „finanţării securităţii în Europa” şi a bugetelor de apărare ale statelor NATO. În acelaşi timp, şi-a exprimat încrederea că legătura transatlantică va rămâne solidă: „Cred că Europa şi Statele Unite au interesul de a-şi continua relaţiile”.

Declaraţia vine în contextul în care preşedintele american îi descrisese cu doar câteva ore înainte pe liderii europeni drept „slabi”, iar statele lor ca fiind „în declin”, într-un interviu pentru Politico.

În privinţa capacităţii Europei de a-şi întări propria apărare, Nicuşor Dan vede un orizont relativ scurt: „Vom fi capabili (să ne asigurăm securitatea) în câţiva ani”, a afirmat el, amintind programul european SAFE, conceput pentru achiziţii comune de armament.

