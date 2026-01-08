Anunț eronat al poliției din Anglia. O familie a fost informată că fiul lor a murit, deși adolescentul era în viață

O confuzie gravă a făcut ca poliția să spună unei familii că fiul lor a murit într-un accident rutier, iar alteia că fiul lor este grav rănit, deși realitatea era exact invers.

Eroarea a lăsat rudele unui adolescent în doliu timp de trei săptămâni, în timp ce acesta era, de fapt, în viață și internat în spital, Daily Mail.

Greșeala șocantă a însemnat că familia unui tânăr, Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, a petrecut Crăciunul crezând că acesta se află sub sedare în spital, pentru ca ulterior să fie informată că el a murit, de fapt, în accident.

În același timp, o altă familie a aflat că fiul pe care îl plângea de trei săptămâni, Trevor Wynn, în vârstă de 17 ani, este în realitate încă în viață.

Eroarea de neconceput a ieșit la iveală duminică, atunci când adolescentul și-a recăpătat cunoștința și le-a spus personalului medical uimit: „Sunt Trevor”. Părinții lui Joshua au primit apoi vestea devastatoare a confuziei, declarând despre tânărul aflat în spital: „Acesta nu este fiul nostru”.

Surse au precizat că rănile grave suferite de adolescentul supraviețuitor au făcut imposibilă identificarea corectă până la trezirea sa. De asemenea, Joshua și Trevor – cunoscut drept TJ – semănau fizic. Marți s-a confirmat că, în urma unor noi teste criminalistice, trupul neînsuflețit fusese identificat greșit și aparținea, de fapt, lui Joshua. Familia lui Trevor se pregătea pentru înmormântarea acestuia în cursul acestei săptămâni, însă acum încearcă să se adapteze la vestea incredibilă că adolescentul este încă în viață.

Ancheta poliției și scuzele oficiale

Poliția din South Yorkshire a anunțat că a sesizat organismul de supraveghere a poliției, Independent Office for Police Conduct (IOPC), pentru a investiga eroarea comisă în urma accidentului produs pe 13 decembrie, în apropiere de Rotherham. Într-un mesaj de scuze, un șef al poliției a declarat că a oferit să se întâlnească cu ambele familii și a promis că o asemenea greșeală „nu trebuie să se mai repete niciodată”.

În urma accidentului, poliția anunțase inițial că Trevor fusese declarat decedat la fața locului. De asemenea, o fată de 17 ani a murit în accident, după ce autoturismul Toyota în care se aflau a părăsit carosabilul și a lovit un copac. Un al treilea adolescent a fost transportat la spital.

Duminică, autoritățile au precizat că au apărut „îngrijorări” privind identitatea victimelor, iar o nouă procedură oficială de identificare, inclusiv teste criminalistice, a stabilit că Trevor se află în spital, unde primește îngrijiri medicale.

Un tânăr de 18 ani a fost arestat sub suspiciunea de ucidere din culpă prin conducere periculoasă, iar un altul, de 19 ani, sub suspiciunea de obstrucționare a justiției. Ambii au fost eliberați pe cauțiune, ancheta fiind în desfășurare.

