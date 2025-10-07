Nicuşor Dan, la doi ani de la atacurile din Israel: România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului

07-10-2025 | 18:12
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel.

Mihaela Ivăncică

”Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele şi familiile acestora, împărtăşind durerea lor”, transmite preşedintele, într-o postare pe platforma X.

El a arătat că România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului şi eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor şi solicită livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza.

”România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului şi eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza”, arată şeful statului.

Potrivit preşedintelui, ”România salută reluarea negocierilor de pace, pe baza cadrului iniţiativei de pace a preşedintelui Trump”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 07-10-2025 17:48

