Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

06-10-2025 | 17:21
Cristian Diaconescu
Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali. Printre aceștia se află Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, precum și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă.

Cristian Matei

Decizia vine după ce președintele României și-a numit 16 noi consilieri.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consilierii prezidențiali care au cerut să fie eliberați din funcție de la 1 noiembrie sunt:

-► Cristian Diaconescu - consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională;
-► Luminița Odobescu - consilier prezidențial;
-► Mariana Costea - consilier prezidențial, Secretariatul General al Administrației Prezidențiale;
-► Cătălina Galer - consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă;
-► Lenuța Cobuz - consilier de stat, Cancelaria Ordinelor;
-► Gabriel-Cristian Pișcociu - consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă - Oficiul pentru Relații cu Cetățenii;

După plecarea lui Cristian Diaconescu din Administrația Prezidențială, Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională.

nicusor dan
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Luni, președintele a numit mai mulți consilieri, iar printre aceștia se află Ludovic Orban și Eugen Tomac, dar și Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

SRI, incapabil să elimine influența rusă așa cum cere Nicușor Dan. Analist: avertismentele despre atacul hibrid, o manipulare
SRI, incapabil să elimine influența rusă așa cum cere Nicușor Dan. Analist: avertismentele despre atacul hibrid, o manipulare

SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic.

Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case
Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

