Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali. Printre aceștia se află Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, precum și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă.

Decizia vine după ce președintele României și-a numit 16 noi consilieri.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consilierii prezidențiali care au cerut să fie eliberați din funcție de la 1 noiembrie sunt:

-► Cristian Diaconescu - consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională;

-► Luminița Odobescu - consilier prezidențial;

-► Mariana Costea - consilier prezidențial, Secretariatul General al Administrației Prezidențiale;

-► Cătălina Galer - consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă;

-► Lenuța Cobuz - consilier de stat, Cancelaria Ordinelor;

-► Gabriel-Cristian Pișcociu - consilier de stat, Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă - Oficiul pentru Relații cu Cetățenii;

După plecarea lui Cristian Diaconescu din Administrația Prezidențială, Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională.

Luni, președintele a numit mai mulți consilieri, iar printre aceștia se află Ludovic Orban și Eugen Tomac, dar și Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE.

