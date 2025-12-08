Nicușor Dan, în Le Monde: „Votanții AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși, vor o schimbare”

Stiri Politice
08-12-2025 | 22:40
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Inquam/ George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, consideră că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut de către CCR, în urma sesizării privind ingerințele externe în procesul electoral, a fost „fără îndoială un lucru bun".

autor
Mihai Niculescu

Președintele a vorbit despre chestiunile fierbinți din societatea românească într-un interviu acordat publicației franceze „Le Monde” . Nicușor Dan consideră că există suficiente indicii privind influența Moscovei în campanie, însă demonstrarea completă a operațiunilor rusești este un proces complex, aflat încă în desfășurare.

Raportul Parchetului: patru companii rusești de publicitate politică

Întrebat dacă Rusia a manipulat scrutinul prezidențial, Dan a făcut trimitere la raportul Parchetului General, prezentat în luna septembrie, care descrie un mecanism implicând patru companii rusești de publicitate politică. Aceste entități ar fi direcționat conținut online și campanii digitale în favoarea candidatului perceput drept pro-rus, Călin Georgescu.

Potrivit președintelui, rapoarte similare, inclusiv ale serviciilor de informații franceze, confirmă existența acestor operațiuni. Unele site-uri specializate în sport sau medicină alternativă și-ar fi schimbat brusc direcția editorială în favoarea aceluiași candidat, un indiciu suplimentar privind coordonarea unei campanii de influență.

Raport amplu în următoarele două-trei luni

Nicușor Dan a anunțat că, în următoarele două-trei luni, va fi publicat un raport amplu, menit să reunească toate informațiile relevante despre ingerința rusă și să ofere o imagine de ansamblu asupra contextului în care a avut loc anularea alegerilor. „Serviciile de informații pot recunoaște semnele unei ingerințe, însă dovada completă poate dura între trei și cinci ani”, a precizat președintele României.

Citește și
Cristian Tudor Popescu
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie

„Anularea alegerilor, decizia corectă"

Întrebat dacă anularea primului tur a fost decizia corectă, președintele a răspuns tranșant: „Fără îndoială". În opinia sa, România nu își putea permite validarea unui proces electoral afectat de acțiuni străine, iar măsura CCR a prevenit o criză politică și instituțională mult mai profundă, consideră el.

AUR, în ascensiune: „Votanții nu sunt extremiști sau pro-ruși”

Reporterii francezi l-au întrebat și despre ascensiunea AUR, formațiune creditată în unele sondaje cu aproximativ 40% din intențiile de vot. Nicușor Dan a subliniat că electoratul AUR nu trebuie etichetat radical.

„Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse. Dar nu mai au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, orice schimbare", a explicat președintele.

Cum poate fi recâștigată încrederea cetățenilor

Nicușor Dan consideră că soluția nu este stigmatizarea electoratului, ci reformarea statului și demonstrarea faptului că instituțiile lucrează în interesul cetățeanului. „Este nevoie ca autoritățile să muncească pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă o luptă reală împotriva corupției", a afirmat acesta.

Președintele a menționat că românii sunt preocupați în primul rând de condițiile de viață, nu de disputele geopolitice, astfel că politica trebuie să răspundă nevoilor cetățenilor.

Sursa: Le Monde

Etichete: nicusor dan, interviu, aur, anulare, le monde,

Dată publicare: 08-12-2025 22:28

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie
Stiri actuale
CTP i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan, la 200 de zile de mandat: Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie

200 de zile de mandat ale președintelui Nicușor Dan au fost contabilizate de Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a făcut o analiză în puncte, cu bune și rele.

Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop
Stiri actuale
Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop

Plenul Senatului a respins luni, cu 75 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și patru abțineri, obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan la legea de combatere a xenofobiei, fascismului și legionarismului.

Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Constituţiei: „România are nevoie de echilibru, profesionalism şi de decizii ancorate în lege”
Stiri Politice
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Constituţiei: „România are nevoie de echilibru, profesionalism şi de decizii ancorate în lege”

România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi, a transmis luni preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul adresat de Ziua Constituţiei.

Nicușor Dan, mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Cetățenii au întotdeauna dreptate. Felicitări”
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Cetățenii au întotdeauna dreptate. Felicitări”

Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat, luni, pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a câștigat alegerile locale parțiale din București, organizate în 7 decembrie.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28