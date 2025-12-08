Nicușor Dan, mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Cetățenii au întotdeauna dreptate. Felicitări”

Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat, luni, pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a câștigat alegerile locale parțiale din București, organizate în 7 decembrie.

”Cetățenii au întotdeauna dreptate”, a precizat Nicușor Dan, care l-a susținut pe candidatul USR Cătălin Drulă.

”Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E regula de bază a democrației: cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile și le exprimă prin vot. Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație complexă cu celelalte autorități ale statului. Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul.”, a transmis șeful statului.

De asemenea, Nicușor Dan afirmă că ”este obligatorie punerea în practică a referendumului” organizat în București, privind distribuția taxelor și impozitelor.

”Este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut: distribuția taxelor și impozitelor bucureștenilor la nivelul Consiliului General, nu la Parlament, și toate autorizațiile la Primarul General, nu la sectoare, pentru o unică responsabilitate pe urbanism. A fost un exercițiu democratic pe care partidele din coaliție l-au dus cu responsabilitate. Mize importante urmează: bugetul pentru 2026, ultimele 8 luni din PNRR, concretizarea programului SAFE, admiterea la OCDE. Sunt sigur de responsabilitate în continuare”, a mai precizat Nicușor Dan.

