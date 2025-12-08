Senatul respinge obiecțiile președintelui Nicușor Dan. Legea anti-xenofobie, fascism și legionarism mai are un hop

Plenul Senatului a respins luni, cu 75 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și patru abțineri, obiecțiile formulate de președintele Nicușor Dan la legea de combatere a xenofobiei, fascismului și legionarismului.

Nicușor Dan nu a promulgat actul normativ, formulând cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și a promovării cultului persoanelor responsabile de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război. Senatul a fost prima Cameră sesizată, iar proiectul merge acum la Camera Deputaților, forul decizional, transmite news.ro.

Înaintea votului din plen, Comisia juridică a Senatului a analizat legea, cererea de reexaminare transmisă de președinte și amendamentele depuse. Comisia a decis, cu majoritate, să respingă obiecțiile formulate de șeful statului și să adopte un raport de admitere cu amendamente respinse.

Argumentele lui Fenechiu

În plen, senatorul PNL Daniel Fenechiu a explicat poziția majorității. „Neîndoielnic, treaba noastră este să analizăm din toate perspectivele semnalate sau pe care le vedem, orice cerere de reexaminare care vine de la instituţia prezidenţială. Ne-am găsit astăzi în situaţia în care în Comisia Juridică am analizat cererea de reexaminare, cerere care conţinea aceleaşi motive care au fost deduse judecăţii Curţii Constituţionale, Curte, care cu o majoritate absolută, de 9 la 0, a respins sesizarea în neconstituţionalitate formulată de preşedintele României”, a spus Fenechiu.

Senatorul liberal a subliniat că Parlamentul a adoptat legea în mod democratic și că nu vede motive pentru modificarea deciziei inițiale. „Eu cred că consecvenţa legiuitorului trebuie să fie cât se poate de evidentă, iar pe de altă parte, cred totodată că toate fenomenele care afectează democraţia României, fie că sunt fasciste, fie că sunt rasiste, fie că sunt xenofobe, trebuie respinse de plano. Este motivul pentru care Partidul Naţional Liberal va vota această lege, totodată respingând cererea de reexaminare”, a declarat acesta.

Cererea de reexaminare trimisă de președintele Nicușor Dan la începutul lunii decembrie viza posibile interpretări abuzive ale textului legislativ. Președintele avertiza că „unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul”. El semnala și că legea prevede pedepse cu închisoarea între unu și cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conține idei xenofobe, fără a diferenția între propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.

Legea va fi dezbătută în perioada următoare la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt în privința formei finale a actului normativ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













